Ünsal Bahçeci, Bakırköy'deki Silahlı Saldırıda Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bakırköy'de seyir halindeki araca düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Ünsal Bahçeci, Küçükçekmece Cennet Camii'ndeki törenin ardından Şenlikköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:38
Yeşilköy'de meydana gelen saldırı sonrası Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ünsal Bahçeci, kendisine isabet eden 2 kurşun sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ünsal Bahçeci için bugün Küçükçekmece Cennet Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bahçeci’nin ailesi ve yakınları katıldı. Aile üyeleri ve sevenleri tören sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'na defnedilen Bahçeci'nin acılı babası Kerim Bahçeci tören sonrası şunları söyledi:

"Benim oğlum işinde gücünde olan, namazında niyazında, dürüst, genç, çalışkan, hiç kimseye bir kötülüğü olmayan çok iyi bir çocuktu. Ben kendi oğlum diye söylemiyorum ama inanın çok iyiydi, herkese yardım ederdi. Bu çocuk niye böyle oldu anlayamıyorum, niye yaptılar bunu bilmiyoruz. Düşmanı var mı yok mu onu da bilmiyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Plakasız silahlı motorla gidiyorlar, motorlara bir çeki düzen verilmesi lazım. Hiç mi görmüyor polisler, niye ilgilenmiyorlar. Oğlumun cep telefonlarını bulmuşlar fakat çantasız gezmezdi, çantaları yok. Yurt dışına giden, pasaportu olan bir çocuktu, devamlı da çantasında para olan bir kişiydi. Ne oldu bilmiyoruz. Çeçenistan’dan bile arkadaşları geldi, sporcu, öğrenci bir çocuktu, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin diyeceğim, bu inşallah kanı yerde kalmaz, katil yakalanır"

ÜNSAL BAHÇECİ

ÜNSAL BAHÇECİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

