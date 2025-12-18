Uyuşturucu Soruşturması: Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Adli işlemler tamamlandı, sağlık kontrolü yapıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, önce Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada kan ve saç örneği verdiler.

Örnek alma işlemlerinin ardından ünlüler, Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Sağlık kontrolleri Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

