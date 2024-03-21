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AB Liderler zirvesi öncesi Borrell'den Gazze Şeridi açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, AB liderlerini İsrail'e güçlü bir mesaj vermeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:07
AB Liderler zirvesi öncesi Borrell'den Gazze Şeridi açıklaması

Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB liderlerini İsrail'e güçlü bir mesaj vermeye çağırmasına neden oldu. Gazze'deki insanların açlık çektiği gerçeğiyle yüzleşen Borrell, AB liderlerinin sürdürülebilir bir ateşkes çağrısı yapması gerektiğini ve İsrail'e daha fazla yardım ulaştırılması için çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade etti.

Gazze İçin Sürdürülebilir Ateşkes Çağrısı

Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Borrell, Gazze'deki vahim duruma vurgu yaparak, liderlerin Ekim 2023'teki zirveden daha ileri adımlar atacak olmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Borrell, bugün liderlerin Gazze için sürdürülebilir bir ateşkes çağrısı yapacaklarını ve bu çağrının aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılmasını da içereceğini ifade etti.

İsrail'e Daha Fazla Yardım Çağrısı

AB liderlerine İsrail'e Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırma çağrısında bulunan Borrell, "İnsanlar açlık çekiyor. Bu nedenle de konseyin İsrail'e güçlü bir mesaj göndereceğini ve Gazze'ye gıda girişine engel olmaya son verme ve sivillerle ilgilenme çağrısında bulunacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

İsrail'in Kendini Savunma Hakkı Ancak İntikam Hakkı Yok

Borrell, "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu kuşkusuz. Fakat intikam almaya hakkı yok" diyerek, İsrail'in meşru savunma hakkının yanı sıra barışçıl çözümlere odaklanması gerektiğini vurguladı.

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