Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Trump-Şi Zirvesi Busan'da Sona Erdi: Fentanil ve Soya Fasulyesi Kararları Masadan Çıktı

Bu sabah Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen APEC zirvesi kapsamında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini hafifletmeyi hedefleyen kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Zirve sonrası yapılan ilk açıklamalara göre taraflar, tansiyonu düşürecek somut adımlarda mutabık kaldı.

Görüşmenin Genel Değerlendirmesi

Toplantı sonrası açıklama yapan Donald Trump, görüşmeyi "muhteşem" olarak nitelendirerek Çin ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğinin işaretini verdi. Trump, "Bence, olağanüstü bir dizi karar alındı, birçok karar aldık" ifadeleriyle varılan mutabakatın kapsamlı olduğunu vurguladı.

Fentanil Tarifelerinde Önemli İndirim

Görüşmenin en somut çıktılarından biri, fentanil ithalatına ilişkin gümrük vergilerinde alındı. Trump, zirvenin hemen ardından yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen fentanil üzerindeki gümrük vergilerinin derhal yüzde 20 seviyesinden yüzde 10'a indirileceğini duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki ticari sürtüşmelerin çözümüne yönelik atılan ilk ciddi taviz olarak değerlendiriliyor.

Soya Fasulyesinde Yeniden Alım Kararı

Busan'daki görüşmenin bir diğer kritik gündem maddesi tarım ürünleriydi. Trump, Şi Cinping'in Çinli alıcıların ABD'den soya fasulyesi alımlarına yeniden başlamayı kabul ettiğini açıkladı. Tarım ticaretine ilişkin bu adım, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde normalleşme sinyali olarak yorumlandı.

Gelecek Ziyaret ve Liderlerin Mesajları

Görüşmelerin devamı ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla Trump, önümüzdeki dönemde Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek ziyaret için Nisan ayını işaret etti. Bu ziyaret, iki lider arasındaki diyaloğun APEC zirvesiyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Toplantı öncesinde konuşan Şi Cinping, Trump'a "sizi tekrar görmekten çok mutluyum" diyerek, "Çin-ABD ilişkileri için sağlam bir temel oluşturmak üzere sizinle çalışmaya devam etmeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı. Şi ayrıca, iki ülke arasındaki sürtüşmelerin normal olduğunu belirterek şunları ekledi: "Her zaman aynı görüşte olmayabiliriz ve dünyanın iki önde gelen ekonomisi arasında zaman zaman sürtüşmeler olması normaldir. Rüzgar, dalgalar ve zorluklar karşısında, Çin-ABD ilişkilerinin dümeninde olan siz ve ben, doğru rotada kalmalı ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamalıyız."

Sonuç: Busan'daki zirve, fentanil tarifelerinde indirim ve soya fasulyesi alımlarının yeniden başlaması ile somut sonuçlara ulaştı. Liderler arasındaki bu adımlar, iki süper gücün ticari ilişkilerinde gerilimin azalmasına işaret ediyor.