Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Beyaz Saray yakınındaki silahlı saldırının perde arkası

Washington D.C.'de, Beyaz Saray'a birkaç blok mesafede gerçekleşen ve başkenti sarsan silahlı saldırının ayrıntıları netleşti. Federal makamlar olay yerinde hızlı müdahale ve kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Saldırıyı kim yaptı?

Yetkililer, saldırıyı düzenleyen kişinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğunu doğruladı. Federal kaynaklara göre Lakanwal, ABD ordusunun 2021 yılında Afganistan’dan çekilme sürecinin hemen ardından ülkeye giriş yapmış ve Washington eyaletinin Bellingham bölgesinde ikamet ediyordu. Soruşturma, Lakanwal'ın eylemi tek başına planladığını ve bir "yalnız kurt" olarak hareket ettiğini gösteriyor.

Olayın detayları

Olay, 26 Kasım 2025 tarihinde öğleden sonra, Beyaz Saray'ın kuzeybatı girişine yakınlığıyla bilinen 17th ve I Streets NW kavşağında meydana geldi. Görgü tanıkları ve polis raporlarına göre, bölgede devriye gezen iki Ulusal Muhafız personeline saldırgan köşe başından aniden çıkarak ateş açtı. Washington Polis Departmanı Şefi Yardımcısı Jeffrey Carroll, bu durumu basın açıklamasında "tam anlamıyla bir pusu" olarak nitelendirdi.

Olay sırasında çevrede yaklaşık 10 ila 15 el silah sesi duyuldu; diğer Ulusal Muhafız birliklerinin anında reaksiyonu ile çatışma kısa sürede sona erdi ve saldırgan güvenlik güçleri tarafından vurarak etkisiz hale getirildi. Çevredeki sivillerin metro istasyonlarına ve dükkanlara sığındığı, bölgedeki panik ve kaosun yoğun olduğu bildirildi.

Örgütsel bağlantı ve soruşturma

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yerel polis birimleri olayın hemen ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri incelemeleri nedeniyle metro seferleri ve trafik bir süreliğine durduruldu. Yetkililer, Lakanwal'ın elektronik cihazlarını ve seyahat geçmişini inceleyerek saldırının arkasında uluslararası bir yönlendirme veya örgütsel bağlantı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Soruşturma ilerledikçe, yetkililer tarafından yapılacak yeni açıklamalar olayın tüm yönlerini aydınlatacak. Kamu güvenliği ve bölgedeki güvenlik önlemleri ise artırılmış durumda.