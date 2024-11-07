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Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Uzun süredir beklenen ABD seçimleri geçtiğimiz gün neticelendirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:19
Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Uzun süredir beklenen ABD seçimleri geçtiğimiz gün neticelendirildi. Eski Başkan Donald Trump, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçimlerde, mevcut Başkan Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi. Cumhuriyetçilerin kazandığı seçim coşkusu, ülkede kutlamaları ile başlarken, Trump’ın göreve ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Seçim sonuçlarının hemen ardından bir zafer konuşması yapan Trump, destekçilerine teşekkür ederken, siyasetteki yeni dönemin müjdesini verdi. 

ABD BAŞKANI TRUMP SEÇİLDİ  

Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, ABD'nin iç ve dış politikasında nasıl bir değişim yaratacağı hakkında tartışmalara yol açtı.  

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? 

Bir çok Amerikalı dahil tüm dünya yeni ABD Başkanı Trump’ın ne zaman göreve başlayacağını merakla araştırıyor. Peki trump ne zaman göreve başlayacak? Trump yemin töreni ne zaman olacak? İşte detaylar... Seçim sonuçlarının tamamen belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Netleşmesinin akabinde ve itiraz süreci sonrasında Trump2ın başkanlığı netleşecek. Bilindiği üzere Amerika da seçimler hem dijital ortamdan hem de zarf yöntemi ile yapılmakta. Zarf kullanan seçmenler için itiraz süreci akabinde yemin töreni ile birlikte Trump 20 Ocak 2025’te göreve başlayacağı belirlenmiş bulunuyor.  

Ülke genelinde yeni başkanın yemin töreni için hazırlıkların devam ettiği açıklanırken, tahmin ve spekülasyon süreci de Ocak ayına kadar devam edecek. 

TRUMP KAÇ YIL GÖREVDE KALACAK 

ABD seçimleri 5 Kasım’da tamamlanıp, sonuçların açıklanması ile Trump’ın göreve geleceği kesinleşti. ABD'de başkanlık seçimleri genel olarak her 4 yılda bir, kasım ayının ilk salı günü gerçekleştirilmektedir. Seçim tarihlerinin eyaletler bazında farklılık gösterdiği göz önüne alındığında, tüm eyaletlerin 10 Kasım ile 11 Aralık arasında seçim sonuçlarını resmen onaylayacağı bilinirken, 20 Ocak 2025 tarihi, hem Trump için yeni bir başlangıç hem de Amerika için değişimin kapılarını aralayacak bir dönem olacağa benziyor.  


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