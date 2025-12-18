11. Girişimcilik ve Liderlik Programı: Pamukkale Üniversitesi'nde İş Dünyası ve Gençler Buluştu

Etkinlik ve Katılımcılar

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile PAÜ İşletme Topluluğu koordinasyonunda, Sadık Grup ana sponsorluğunda bu yıl 11’incisi düzenlenen İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik Programı önemli isimleri ağırladı.

PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış Konuşmaları ve Destek Mesajları

Programın açılışında konuşan PAÜ İşletme Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Yeliz Mohan Bursalı ile Topluluk Başkanı Cemile Çevik, her yıl sektörün önde gelen firmaları ve kamu yöneticilerini Pamukkale Üniversitesi ile Denizli halkı ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, etkinliğin gerçekleşmesine katkı verenlere özellikle ana sponsor Sadık Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin olmak üzere teşekkür etti.

Sadık Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin açılış konuşmasına "İmkansıza ulaşmanın yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır." sözünü hatırlatarak başladı ve şunları ifade etti: "Bu etkinliğin ana konusu olan girişimciliğin ve liderliğin temelini çok net anlatan bu söz ile başladım çünkü her başarı bir inançla başlar. Bugün bu salonda farklı deneyimlere sahip çok değerli konuklarımız var. Eminim ki siz sevgili gençler buradan yalnızca bilgi ile değil ilhamla yeni bakış açısı ile ayrılacaksınız. İş dünyasında başarı artık sadece bilgi ile değil vizyonla, cesaretle ve değişime uyum sağlayabilme becerisi ile mümkündür. Girişimcilik fırsatları görmeyi, risk almayı ve değer üretebilmeyle liderlik ise bu vizyonu paylaşabilmek ve insanları peşinden sürükleyebilmektir. Bu değişimin merkezinde ise bugün dijital dönüşüm ve yapay zekâ bulunmaktadır. Özel sektör fikirleri ürüne dönüştürür, kamu kurumları ise güvenli ve adil bir çizer. Üniversiteler ise geleceğin insan kaynağını yetiştirir. Bu üç yapı uyum içinde çalıştığında kazanan sadece kurumlar değil toplumun tamamı olur. Doğru ilişkiler kurulduğunda ve ortak akıl devreye girdiğinde sınırlar yalnızca haritalarda kalır. Dünya çok hızlı değişiyor ve bu değişim hem deneyimli iş insanlarını hem de yolun başındaki gençleri aynı noktada buluşturuyor. Bugün bir fikri olan bir öğrenci ile yılların tecrübesine sahip bir iş insanı aynı masada geleceği konuşabiliyor. Öğrenmeye, gelişmeye ve kendimizi yenilemeye devam etmezsek bu hızın gerisinde kalmamız kaçınılmazdır. Üniversite yılları sadece bir meslek edinme süreci değil aynı zamanda soru sormanın denemenin ve başka türlü olabilir mi demenin de dönemidir. Girişimcilik de tam olarak bu noktada başlar. Bu etkinliğin özel sektör-üniversite iş birliği örneği olduğuna inanıyorum. Değer temelli yönetim nasıl anılmak istediğinizi belirler. Biz Sadık Grup olarak bu organizasyonu yıllardır desteklemekten büyük onur duyuyoruz. Bugünkü etkinliğimizin hepimiz için ilham verici ve yol gösterici olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör, Oktay Mersin'e katkıları ve desteği için plaket takdim etti.

Program, ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Microsoft Türkiye Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve ODE Yalıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın sunumlarıyla devam etti.

