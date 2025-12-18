Akdeniz Üniversitesi'nden Konyaaltı Muhtarlarına Yapay Zeka ve Hizmet Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi muhtarlara eğitim verdi

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKUNSEM) tarafından Konyaaltı ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik mesleki gelişim eğitimi düzenlendi. Eğitimler, Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Konyaaltı Muhtarlar Derneği arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirildi ve programa katılan muhtarlara sertifika verildi.

"Hedefimiz muhtarlarımızı bilgiyle güçlendirmekti"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üç ay önce Konyaaltı Muhtarlar Derneği ile imzalanan protokole atıf yaparak şunları söyledi: "Bugün, o protokolün gerçek hayatta karşılığı olan çok kıymetli bir sonucunu birlikte görüyoruz. Bu iş birliğini başlatırken temel bir hedefimiz vardı. Mahallelerin nabzını tutan, vatandaşla devlet arasındaki ilk teması kuran muhtarlarımızı bilgiyle güçlendirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü mahalle, donanımlı muhtarla başlar. Bu kapsamda, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda yürüttüğümüz çevrim içi eğitim programlarını başarıyla tamamladınız. Bu eğitimler, teoriden çok sahaya dokunan bir anlayışla hazırlandı"

Yapay zeka ve dijital beceriler ön planda

Prof. Dr. Özkan, eğitim programının içeriğini özetleyerek, "Eğitim programında Yapay Zeka, Halkla İlişkiler, Protokol Kuralları, İletişim Becerileri, Dijital Okuryazarlık ve Liderlik gibi önemli başlıklar yer aldı. Özellikle yapay zekâ konusu, muhtarlık hizmetlerinde dijital kolaylıklar sağlaması açısından önemli bir adımdır. Bugün takdim edeceğimiz sertifikalar, yalnızca bir eğitimin tamamlandığını göstermiyor. Aynı zamanda öğrenmeye açık olmanın, kendini geliştirme iradesinin ve nitelikli kamu hizmetine verilen önemin de bir göstergesi. Akdeniz Üniversitesi olarak bizler, bilgiyi sadece üreten değil, onu toplumun her kesimiyle buluşturan bir üniversite olmayı önemsiyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz bu iş birliği, tam da bu anlayışın bir sonucudur. Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Bu birlikteliğin devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen Antalya Konyaaltı Muhtarlar Derneği yönetimine, eğitimleri büyük bir özveriyle yürüten AKUNSEM ekibimize ve programa aktif katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığınız sertifikaların, mahallelerinizde sunduğunuz hizmetlere güç katmasını diliyor, hepinizi gönülden tebrik ediyorum"

Dernek başkanından teşekkür ve yaygınlaşan model

Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı da projeyi Rektör Özkan’a sunduklarında hemen destek gördüklerini belirterek, "Eğitimler gerçekten büyük bir ses getirdi. Hatta Isparta’da bunu yaptı. Hemen onlar da başlatmış yaptılar çok güzel oldu. Hem eğitim sürecinde birlik beraberliğimiz oldu. Hocalarımız gerçekten çok ilgiliydi. Biz çok minnettarız. Gerçekten çok ilgilisiniz. Bizi hiç kırmadınız. Hocalarımız da derslerini muhtarlarımıza özel hazırlamışlardı bu özenlerinden dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz gerçekten her şeyi açık, doğru olan iyi olan. Zaten buranın da öğrencisi olarak bunu yakından yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarların değerlendirmeleri

Altınkum Mahalle Muhtarı Derya Bahar eğitimler hakkında, "Derslerden çok keyif aldım çok güzeldi. Yapay zeka dersi çok güzeldi. Yapay zekayı daha aktif ve verimli kullanmayı çok istiyorum. Onun içinde bu dersler ilk adımı oldu. Diğer derslerde zaten çok sürükleyici ve bize katan şeyler oldu. Evet ama yapay zeka noktasında ben biraz daha böyle hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

Toros Mahalle Muhtarı Sami Eke ise yapay zekâ uygulamalarıyla dilekçe yazdıklarını belirterek derslerde eksiklerini tamamladıklarını ifade etti.

Sertifika töreni

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitime katılan muhtarlara sertifikalarını takdim etti. Program, Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, AKUNSEM Müdürü Doç. Dr. Ramazan Gök, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı ve eğitim alan mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

