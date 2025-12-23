BEUN Finans Topluluğu’ndan TCMB İstanbul Finans Merkezi Ziyareti

Ziyaret Detayları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Finans Topluluğu öğrencileri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesine akademik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve BEUN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Yetiş tarafından hazırlanan "Para Politikalarına Yakından Bakış: Merkez Bankası Ziyareti ve Uygulamalı Eğitim" başlıklı proje kapsamında 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Programa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte Kastamonu Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü ve merkez bankacılığı uygulamalarına odaklandı.

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzmanları tarafından sunumlar yapıldı. Sunumları yapan isimler ve konuları şunlardı: Pelin Şenoğlu — TCMB’nın kurumsal yapısı ve kariyer olanakları; Büşra Nur Güllü Çıraklı — işe alım süreçleri ve aranan nitelikler; Gülnihal Tüzün — para politikası ve merkez bankacılığı uygulamaları; Atakan Eren Ölmez — TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS).

Program, öğrencilerin merkez bankacılığı uygulamaları ve kariyer süreçlerine ilişkin sorularını doğrudan uzmanlara yöneltebildikleri soru-cevap bölümü ile son buldu.

BEÜ'DEN FİNANS MERKEZİNE ZİYARET