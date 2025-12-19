DOLAR
İLKEM Turnuvası: Kılıçdede Şampiyon — Başkan Kurnaz: 'Topluma Faydalı Bireyler Yetiştiriyoruz'

İLKEM Başarı Turnuvası'nda Kılıçdede 7-1'le şampiyon oldu. Başkan İhsan Kurnaz, İLKEM'in akademik ve sosyal gelişime verdiği önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:38
İLKEM Başarı Turnuvası'nda Kılıçdede şampiyon oldu

İlkadım Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (İLKEM) şubeler arası futbol turnuvası, ilçedeki öğrenciler arasında kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Finalde Kadifekale İLKEM'i 7-1 mağlup eden Kılıçdede İLKEM, turnuvanın şampiyonluğunu kazandı.

Turnuva amacı ve katılım

İLKEM, ilçe genelinde 4 şube ile 496 öğrenci'ye eğitim hizmeti veriyor. Turnuva, öğrencilerin iletişimini güçlendirmek, sınav motivasyonlarını artırmak ve sağlıklı bireyler olmalarına destek sağlamak amacıyla düzenlendi. Organizasyona Yaşardoğu, Kadifekale, Kılıçdede ve Derebahçe İLKEM şubelerinden öğrenciler katıldı.

Başkan Kurnaz'ın mesajı

Kupa töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, organizasyonun önemine değinerek, 'İLKEM’in kuruluşundan bu yana temel hedefi; öğrencilerimizi sadece akademik başarıya odaklanan bireyler olarak değil, bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirmektir.' dedi. Ayrıca turnuvanın, 'emeğin, disiplinin, azmin ve takım ruhunun karşılık bulduğu çok anlamlı bir buluşma' olduğunu vurguladı.

Kurnaz, İLKEM'in 33 öğretmen ve 8 personel ile çok yönlü gelişimi esas alarak eğitim verdiğini; sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerle desteklenen çalışmalar sayesinde kurumun sınav başarısıyla da öne çıktığını belirtti. Başkan, sahada ter döken tüm öğrencilere ve öğretmenlere tebriklerini ileterek, şampiyon Kılıçdede Şubesini kutladı ve turnuvanın gerçek kazananının performans ve sportmenliğiyle tüm şubeler olduğunu söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

