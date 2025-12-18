Elazığ’da Aralık Ayı Din Görevlileri Toplantısı — Yusuf Bingöl 17 Ocak İkazını Paylaştı

Elazığ’da aralık ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Elazığ’da görev yapan din görevlilerinin katılımıyla aralık ayı din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İl Müftüsü Yusuf Bingölün başkanlığında yapıldı ve Elazığ merkez ile köylerinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Toplantı programı ve önemli duyurular

Hacı Fethi Camii İmam Hatibi Nusret Bayarın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, yürütülen hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Hafızlık İcazet Merasimi başta olmak üzere program takvimi ve hazırlıklar paylaşıldı.

Toplantının devamında müftülük birim amirleri söz alarak kendi alanlarına ilişkin güncel duyuru ve talimatları aktardı. Katılımcılar, cami hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, gençlik çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması konularında izlenecek yol haritasını görüştü.

Müftüden teşekkür ve değerlendirme

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Elazığ'ın manevi imarına katkı sunan tüm din görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

ELAZIĞ’DA DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMI İLE TOPLANTI