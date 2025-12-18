DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,01%
ALTIN
5.941,84 0,31%
BITCOIN
3.732.148,83 -1,47%

Elazığ’da Aralık Ayı Din Görevlileri Toplantısı — Yusuf Bingöl 17 Ocak İkazını Paylaştı

İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında yapılan aralık ayı din görevlileri toplantısında Hafızlık İcazet Merasimi ve hizmetlerin etkinliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:15
Elazığ’da Aralık Ayı Din Görevlileri Toplantısı — Yusuf Bingöl 17 Ocak İkazını Paylaştı

Elazığ’da aralık ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Elazığ’da görev yapan din görevlilerinin katılımıyla aralık ayı din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İl Müftüsü Yusuf Bingölün başkanlığında yapıldı ve Elazığ merkez ile köylerinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Toplantı programı ve önemli duyurular

Hacı Fethi Camii İmam Hatibi Nusret Bayarın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, yürütülen hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Hafızlık İcazet Merasimi başta olmak üzere program takvimi ve hazırlıklar paylaşıldı.

Toplantının devamında müftülük birim amirleri söz alarak kendi alanlarına ilişkin güncel duyuru ve talimatları aktardı. Katılımcılar, cami hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, gençlik çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması konularında izlenecek yol haritasını görüştü.

Müftüden teşekkür ve değerlendirme

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Elazığ'ın manevi imarına katkı sunan tüm din görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

ELAZIĞ’DA DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMI İLE TOPLANTI

ELAZIĞ’DA DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMI İLE TOPLANTI

ELAZIĞ’DA DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMI İLE TOPLANTI

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Sağlıkçılara 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri' Semineri
2
Sakarya Üniversitesi'ne 'Araştırma Üniversitesi' Statüsü Törenle Kutlandı
3
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
4
Aksa Akrilik ve TOÇEV 'Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar' ile Çocuklara Kazak Desteği
5
Germencik'te Matematiğin Doğayla Uyumu: 'The Hidden Mathematics Of Nature' E-Twinning Projesi
6
Bulanık'ta 'Benim Evim Pansiyon' ile Kaymakam Koşansu öğrencilerle yemekte buluştu
7
Altıntaş’ta 8.’nci Sınıf Akademik Başarı Toplantısı

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?