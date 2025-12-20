DOLAR
Menteşe'de İngilizce Konuşma Kulübü: Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Muğla Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, İngilizce Konuşma Kulübü ve Akademik Destek programını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:47
Menteşe'de İngilizce Konuşma Kulübü: Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Menteşe'de çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

Muğla Menteşe'de faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, çocukların dil gelişimine ve akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği İngilizce Konuşma Kulübü ve Akademik Destek programını başarıyla tamamladı.

Programın iki temel sütunu: Pratik iletişim ve akademik uyum

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki merkez, çocuklara yönelik örnek bir eğitim çalışması yürüttü. Program, pratik iletişim becerileri ile okul müfredatına uyumlu akademik destek olmak üzere iki ana eksen üzerine kuruldu.

Konuşma Kulübü: Teori pratiğe dönüştü

Konuşma kulübü etkinliklerinde çocuklar; oyunlar, grup çalışmaları ve günlük hayat senaryoları aracılığıyla İngilizceyi teoriden pratiğe döktü. Bu etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleştirilmesi, doğru telaffuz alışkanlığı kazanmaları ve yabancı dilde özgüvenli iletişim kurmaları hedeflendi.

Akademik Destek: Okul başarısına doğrudan katkı

Programın diğer ayağında ise öğrencilerin okul derslerindeki performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Dil bilgisi, okuma-anlama ve kelime pekiştirme seansları ile öğrencilerin okul sınavlarındaki başarılarına doğrudan destek sağlandı. Bireysel ihtiyaçlara göre yapılan yönlendirmeler sayesinde çocuklar, zorlandıkları konuları uzmanlar eşliğinde aşma fırsatı buldu.

Gençlik Merkezi yetkilileri, erken yaşta yabancı dil öğreniminin kişisel gelişimdeki kritik rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti: "Çocuklarımızın yabancı dile karşı olumlu bir tutum geliştirmesi en büyük önceliğimiz. Eğlenceli ve etkileşimli yöntemlerle hem derslerine destek oluyor hem de dünya ile iletişim kurabilecekleri bir kapı aralıyoruz. Bu tür gelişim odaklı projelerimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek "ifadesi kullanıldı.

Merkezin uyguladığı bu model, hem dil öğrenimini cazip hale getiriyor hem de çocukların okul başarılarını destekleyerek uzun vadeli gelişimlerine katkı sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

