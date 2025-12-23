DOLAR
2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 asgari ücreti net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi; zam oranı %27, işveren desteği 1.270 TL oldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:10
2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 Yeni Asgari Ücret Resmen Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret çalışan ve işveren dengeleri gözetilerek belirlendi.

Net ve Brüt Rakamlar

2025 yılında 22 bin 104 TL olan net asgari ücret, yapılan değerlendirmeler sonucunda %27 artışla 28 bin 75 TL olarak tescillendi. İşveren maliyetini gösteren brüt asgari ücret ise 2026 için 33 bin 30 TL olarak açıklandı.

Masada süren pazarlıklar sırasında önerilen 27 bin 500 TL ile 29 bin TL bandındaki teklifler değerlendirilmiş ve nihai rakam hükümetin uzlaşısıyla 28 bin bandının üzerine taşınmış oldu.

Asgari Ücret Komisyonu Üçüncü Toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranını netleştirmek üzere bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Toplantıya hükümet ve işveren temsilcileri katıldı; enflasyon verileri ve ekonomik dengeler masada tartışıldı.

Kritik toplantıda dikkat çeken unsur, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in ilk iki turda taleplerinin karşılanmadığını belirterek masa başından kalkması oldu. Karar aşaması hükümet ve işveren yetkililerinin uzlaşısıyla sonuçlandı.

Yeni Asgari Ücret İşveren Desteği

Bakan Vedat Işıkhan, işverenlerin yükünü hafifletmek amacıyla asgari ücret desteğini açıkladı. Geçen yıl 1.000 TL olarak uygulanan destek, 2026 itibarıyla 1.270 TL'ye çıkarıldı.

Not: Tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler açıklamada belirtildiği şekilde korunmuştur.

