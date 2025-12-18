BUÜ Sosyal Bilimler MYO, Sektörle İşbirliğini Güçlendiriyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, uygulamalı eğitimdeki başarısını pekiştirmek ve sektörle bağlarını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir işbirliği programı düzenledi. Görükle Kampüsü’ndeki Çamlık Yemekhanesi'nde gerçekleşen buluşmada, yüksekokul ile iş dünyası arasında kalıcı ortaklıklar oluşturulması hedeflendi.

Katılımcılar

Toplantıya; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MEYOK Koordinatörü Prof.Dr. Çağatan Taşkın, AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Proje Geliştirme Ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ferda Arı, Dijital Dönüşüm Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dokur, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Genel Sekreter Mehmet Aydemir, farklı sektörlerden iş insanları ile yüksekokulun 12 farklı programından öğretim elemanı katıldı.

Rektörün vurguları

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz kısa konuşmasında, araştırma üniversiteleri liginde üst sıralara çıkabilmek için iş dünyasıyla birlikte nitelikli projeler üretme stratejilerine dikkat çektı. Konuşmasında şunları söyledi:

"50 yıllık bilimsel birikimi ve nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri ile üniversitemizi, Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasına soktuk. Bundan sonraki hedefimiz bu ligde kalıcı olmak ve üst sıralara tırmanmaktır. Üniversite-sanayi işbirliğine de bu anlamda her zamankinden çok daha fazla önem veriyoruz. Bu işbirliği bilincinin sadece lisans ve yüksek lisans düzeyinde değil, meslek yüksekokulları genelinde de yerleşmesi için büyük bir çaba içerisindeyiz. Son yıllarda önemli hamleler yaptık. Bugün de çok özel bir örneğini yaşıyoruz. İş dünyamızın değerli temsilcileri ile bir araya gelmek, karşılıklı fikirlerimizi anlatmak ve sonrasında nitelikli projeler ortaya çıkarmayı istiyoruz. Bursa’nın güçlü bir sanayisi var. Üniversitemiz de buradan aldığı destek ile her zamankinden daha güçlü ve istekli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor"

Gündem ve sonuçlar

Toplantının ana gündem maddeleri arasında staj süreçlerinin iyileştirilmesi, sektörün nitelikli iş gücüne yönelik beklentileri, üniversitenin uygulamalı eğitim politikaları ve geleceğe dönük ortak projeler yer aldı. Yapılan değerlendirmelerde, sektör deneyiminin öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmada kritik rol oynadığı vurgulandı ve farklı akademik birimlerin görüşleri ile sektör temsilcilerinin somut beklentileri harmanlanarak ilerideki iş birlikleri için yol haritası oluşturuldu.

Plaket takdimi

Program çerçevesinde, yüksekokula yıllardır destek veren ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine aktif katkı sağlayan firmalara teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketler, öğrencilere staj imkânı sunarak mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olan firma sahiplerine verildi ve üniversitenin sektöre yönelik teşekkürünü ve sürdürülebilir işbirliği anlayışını simgeledi.

