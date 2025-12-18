DOLAR
Elazığ'da Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonları Değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nün toplantısında komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonlarının işleyişi ve hizmetleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:11
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü düzenlediği toplantıda birimlerin işleyişini ele aldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen durum değerlendirme toplantısında, komuta kontrol merkezi ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarının mevcut durumu ve çalışmaları ele alındı.

Toplantıya İl Ambulans Servisi Başhekimi ile komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarının sorumluları katıldı. Katılımcılar, bağlı birimlerin işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde birimlerin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı; alınan görüşler, ilgili birimlerin koordinasyonu ve hizmet sunumunun güçlendirilmesine ışık tutacak şekilde kayda geçti.

