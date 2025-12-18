Elazığ'da Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonları Değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü düzenlediği toplantıda birimlerin işleyişini ele aldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen durum değerlendirme toplantısında, komuta kontrol merkezi ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarının mevcut durumu ve çalışmaları ele alındı.

Toplantıya İl Ambulans Servisi Başhekimi ile komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarının sorumluları katıldı. Katılımcılar, bağlı birimlerin işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde birimlerin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı; alınan görüşler, ilgili birimlerin koordinasyonu ve hizmet sunumunun güçlendirilmesine ışık tutacak şekilde kayda geçti.

