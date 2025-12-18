DOLAR
Elazığ'da Sağlıkçılara 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri' Semineri

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, TSM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri personeline 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri' başlıklı üç günlük seminer düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:23
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçe TSM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri çalışanlarına yönelik 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri' düzenlendi. Eğitim, birinci basamak hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik uygulamalı bilgiler sunmak amacıyla planlandı.

Eğitimin İçeriği ve Hedefleri

Eğitime katılan personele; temel halk sağlığı yaklaşımlarının güçlendirilmesi, güncel halk sağlığı hizmetleri hakkında bilgi aktarılması ve çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi konularında kapsamlı bilgiler verildi. Amaç, toplum sağlığı hizmetlerini geliştirmek ve toplum sağlık düzeylerini daha üst seviyelere çıkarmaktır.

Eğitim Süreci ve Belgelendirme

Eğitim, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında gerçekleştirildi. Program üç gün devam etti ve tamamlanmasının ardından yöneticiler tarafından katılımcılara katılım belgesi verildi.

