Endonezyalı Öğrenciler Kastamonu Üniversitesi'nde Kültürünü Tanıttı

Endonezyalı öğrenciler Kastamonu Üniversitesi'nde Batik x Ebru atölyesi, tumpeng töreni ve Türkçe drama ile kültürlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:57
Etkinlikte kültürel paylaşım öne çıktı

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen programda Endonezyalı öğrenciler, ülkelerinin geleneklerini ve kültürel mirasını kampüs topluluğuna tanıttı. Etkinlik, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Program ve katılımcılar

Programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü M. Öztürk Akcaoğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Sena Aygül, Endonezyalı Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Osman Topaçoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesinde misafirlere Endonezya'ya özgü karşılama hediyeleri takdim edildi.

Batik x Ebru Atölyesi ve kültürel anlatımlar

Düzenlenen Batik x Ebru Atölyesi'nde katılımcılar, ekip eşliğinde temel batik uygulamasını deneyimleme fırsatı buldu. Atölye süresince Endonezya batik motiflerinin anlamları ve kültürel arka planına dair bilgilendirmeler yapıldı.

Konuşmalar: Üniversiteler arası kültürel köprü

Endonezyalı Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Osman Topaçoğlu, açılış konuşmasında etkinliğin kültürel paylaşıma katkısına vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Türkiye ile Endonezya arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağlara dikkat çekti ve üniversitelerin bu dostluğun gelişmesinde rolüne işaret etti.

Topal, üniversitede 62 farklı ülkeden bin 741 uluslararası öğrenci bulunduğunu ve 114 Endonezyalı öğrencinin üniversitedeki en kalabalık dördüncü uluslararası öğrenci grubunu oluşturduğunu belirtti. Endonezyalı öğrencilerin akademik hayatın yanı sıra kültürlerini kampüs yaşamına taşıdıklarını söyleyen Topal, KHAYA programı'nın iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunmasını temenni etti.

Geleneksel törenler ve sahne gösterileri

Program kapsamında Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Jawair Ulwan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a; Hasan Abdurrouf Morgono ise Dr. Osman Topaçoğlu'na plaket takdim etti. Etkinlikte tumpeng kesme töreni gerçekleştirildi ve kültürel dans gösterileri sahnelendi.

Etkinlikte ayrıca Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesini konu alan ve Türkçe olarak sahnelenen drama ile geleneksel dans performansları izleyicilerden ilgi gördü. Ülkenin farklı bölgelerine ait kültürel ögelerin yer aldığı gösteriler, müzik, ritim ve dans eşliğinde sunuldu ve büyük beğeni topladı.

