Bakü'de Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi — Kamil Vüsal Paşayev (28 Aralık)

Bakü'de "Beden Dili ve Etkili İletişim" Eğitimi

Eğitim ve Konu Başlıkları

Türkiye'de uzun yıllardır psikoloji ve eğitim alanında akademik çalışmalar yürüten Eğitim Bilimci - Pedagog Kamil Vüsal Paşayev, 28 Aralık'ta Bakü Intercontinental Otel'de prestijli bir eğitim düzenliyor. Etkinlik, Kişisel Gelişim Platformu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Eğitim kapsamında Fizyonomi, Yüz Okuma Sistemi, Anatomik Beden Dili ve Hipnotik İletişim başlıkları ayrı ayrı ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Program, katılımcılara uygulamalı öğrenme fırsatı sunacak.

Sertifika ve Ayrıcalıklar

Eğitim sonunda katılımcılara üniversite onaylı, İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilli, uluslararası geçerli üniversite sertifikası verilecek. Etkinlik boyunca yiyecek ve içecekler sınırsız ve ücretsiz olacak.

Paşayev etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"28 Aralık’ta Bakü’de lüks bir atmosferde beden dili ve etkili iletişim üzerine önemli bir eğitim gerçekleştireceğiz. Bu eğitim katılımcılara öğrenmenin ötesinde yeni insanlarla tanışmayı ve iş birlikleriyle kariyer fırsatlarını keşfetme imkanı sunuyor. Kişisel Gelişim Platformunun ev sahipliği yapacağı bu seminerde fizyonomi, yüz okuma sanatı, anatomik beden dili ve hipnotik iletişim konularını ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Eğitim sonunda katılımcılara üniversite onaylı, çift dilli, İngilizce ve Türkçe uluslararası geçerli üniversite sertifikası verilecek. Bakü’nün kalbinde yer alan lüks atmosferli otelde gerçekleştireceğimiz eğitim boyunca yiyecek ve içecekler sınırsız ve de ücretsiz olacak. Eğer siz de ayrıcalık sunan bu eğitime katılmak istiyorsanız, yerler dolmadan yerinizi hemen ayırtın"

Geçmiş Çalışmalar

Türkiye'de eğitim, pedagoji ve psikoloji alanlarında önemli akademik çalışmalara imza atan Paşayev, geçtiğimiz Haziran ayında Azerbaycan'da büyük ilgi gören "Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Yorumlanması" eğitimini gerçekleştirmişti.

