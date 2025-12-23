DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,71 -0,66%
ALTIN
6.175,47 -1,18%
BITCOIN
3.762.512,13 0,59%

Şanlıurfa’da 'Her Ay Bir Köy Okulu' Projesiyle Köy Okulları Yenileniyor

Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Her ay bir köy okulu' projesiyle her ay bir köy okulunun ihtiyaçlarını tespit edip gideriyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:16
Şanlıurfa’da 'Her Ay Bir Köy Okulu' Projesiyle Köy Okulları Yenileniyor

Şanlıurfa’da 'Her Ay Bir Köy Okulu' Projesiyle Köy Okulları Yenileniyor

Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri eğitimde dayanışma örneği sergiliyor

Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Her ay bir köy okulu projesi", Şanlıurfa’da köy okullarının ihtiyaçlarını düzenli olarak tespit edip gidererek eğitim ortamlarını güçlendiriyor.

Proje kapsamında okulun öğretmen ve öğrencileri her ay belirlenen bir köy okulunu ziyaret ederek eksiklikleri yerinde belirliyor. Tespit edilen ihtiyaçlar, okul ekibi ve öğrenci gönüllüler tarafından tamir, bakım ve onarım çalışmalarının da aralarında bulunduğu faaliyetlerle gideriliyor.

Uygulamalarla amaçlanan, köy okullarının fiziki koşullarını iyileştirerek daha güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak. Proje aynı zamanda öğrencilere sahada uygulama yapma olanağı sunuyor; mesleki beceriler ile birlikte paylaşma, sorumluluk ve toplumsal duyarlılık bilincini de güçlendiriyor.

Projenin uygulandığı köy okullarının öğretmen ve öğrencileri, Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine eğitimde gösterdikleri dayanışma ve proje için teşekkür etti.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİMDE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

ŞANLIURFA'DA EĞİTİMDE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

ŞANLIURFA'DA EĞİTİMDE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da 'Her Ay Bir Köy Okulu' Projesiyle Köy Okulları Yenileniyor
2
Kırklareli'de 11 sağlık personeline UMKE belgesi
3
Uşak'ta Koruyucu Aile Deneyimleri Üniversitelilerle Paylaşıldı
4
Tarsuslu Elif Eylül Kılıç AMO'da Birinci Oldu
5
Bakü'de Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi — Kamil Vüsal Paşayev (28 Aralık)
6
Jandarmadan Tavşanlı'da İlköğretim Öğrencilerine Trafik Semineri
7
Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, Belinay'a Okulda Sürpriz Yaptı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi