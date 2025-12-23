Şanlıurfa’da 'Her Ay Bir Köy Okulu' Projesiyle Köy Okulları Yenileniyor

Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri eğitimde dayanışma örneği sergiliyor

Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Her ay bir köy okulu projesi", Şanlıurfa’da köy okullarının ihtiyaçlarını düzenli olarak tespit edip gidererek eğitim ortamlarını güçlendiriyor.

Proje kapsamında okulun öğretmen ve öğrencileri her ay belirlenen bir köy okulunu ziyaret ederek eksiklikleri yerinde belirliyor. Tespit edilen ihtiyaçlar, okul ekibi ve öğrenci gönüllüler tarafından tamir, bakım ve onarım çalışmalarının da aralarında bulunduğu faaliyetlerle gideriliyor.

Uygulamalarla amaçlanan, köy okullarının fiziki koşullarını iyileştirerek daha güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak. Proje aynı zamanda öğrencilere sahada uygulama yapma olanağı sunuyor; mesleki beceriler ile birlikte paylaşma, sorumluluk ve toplumsal duyarlılık bilincini de güçlendiriyor.

Projenin uygulandığı köy okullarının öğretmen ve öğrencileri, Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine eğitimde gösterdikleri dayanışma ve proje için teşekkür etti.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİMDE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ