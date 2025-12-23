Jandarmadan Tavşanlı'da İlköğretim Öğrencilerine Trafik Semineri

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi tarafından, ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eğitimin İçeriği

Seminer, Tavşanlı ilçesinde bulunan Çobanköy İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaretleri, yaya geçidi ve okul geçidi kullanımı, yaya kuralları, karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet ve kask kullanımı ile servis aracı kullanımı konularında eğitim verildi.

Uygulama ve Sonuç

Eğitim programının sonunda öğrencilere trafik bilincini pekiştirmek amacıyla boyama kitapları dağıtıldı. Jandarma ekipleri, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekerek, bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

