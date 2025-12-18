DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Kırşehir'de Engelli ve Ailelerinin Yaşam Kalitesini Artırma Çalıştayı

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen çalıştayda engelli bireyler, aileleri ve kurumlar sorunları tespit edip sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:31
Kırşehir'de Engelli ve Ailelerinin Yaşam Kalitesini Artırma Çalıştayı

Kırşehir'de Engelli ve Ailelerinin Yaşam Kalitesini Artırma Çalıştayı

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen çalıştayın amacı engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Etkinlik ve Katılımcılar

Çalıştay Kırşehir Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe engelli bireyler, aileleri, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumları katıldı. Katılımcılar deneyimlerini ve taleplerini paylaştı, öncelikli problemlere dair görüşler dile getirildi.

Helin Coşkun çalıştayda Kırşehir'in engelli vatandaşlar için daha kullanılır bir şehir olması gerektiğini vurguladı.

Turgay Demir ise, "Engelliler ve ailelerinin sorunlarının ele alındığı bu çalıştayda ciddi meseleler konuşuluyor; kamuda ve sivil toplumda önemli mesafeler kat edildiğini görüyoruz" dedi.

Hedefler ve Değerlendirmeler

İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Güleşen, çalıştayın önemine dikkat çekerek engelli çocuklar ve ailelerinin karşılaştıkları sorunların belirlenip çözüm önerilerinin geliştirilmesinin, ailelerin ve çocukların yaşam kalitelerinin artırılması anlamına geldiğini belirtti. Güleşen, "Her paydaş eksiklikleri tespit edecek ve öneriler sunacak. Böylece yarın bugünden daha yüksek ve kaliteli olacak" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında katılımcıların eğitimden sağlık hizmetlerine, erişilebilir şehir planlamasından istihdam ve sosyal hayata kadar farklı alanlardaki görüşleri alındı ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Çalıştay sonuçlarının, yerel politika ve uygulamalara yol gösterici olması hedefleniyor.

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, PAYDAŞ KURUMLARLA BİRLİKTE ENGELLİ BİREYLERİN VE...

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, PAYDAŞ KURUMLARLA BİRLİKTE ENGELLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN SORUNLARININ TESPİT EDİLMESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİ AMACIYLA BİR ENGELLİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, PAYDAŞ KURUMLARLA BİRLİKTE ENGELLİ BİREYLERİN VE...

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Üniversitesi'nden Konyaaltı Muhtarlarına Yapay Zeka ve Hizmet Eğitimi
2
Kırşehir'de Engelli ve Ailelerinin Yaşam Kalitesini Artırma Çalıştayı
3
Söke'de Müftülük Bünyesinde İlk Kreş 2026'da Açılıyor
4
Eğitimcilerin Sesi Şehzadeler’de: Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Okul Ziyaretleri
5
BUÜ Sosyal Bilimler MYO, Sektörle İşbirliğini Güçlendiriyor
6
Saffet Şeker İlkokulu, Sokak Kedisi 'Şeker'i Sahiplendi
7
11. Girişimcilik ve Liderlik Programı: Pamukkale Üniversitesi'nde İş Dünyası ve Gençler Buluştu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler