Kırşehir'de Engelli ve Ailelerinin Yaşam Kalitesini Artırma Çalıştayı

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen çalıştayın amacı engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Etkinlik ve Katılımcılar

Çalıştay Kırşehir Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe engelli bireyler, aileleri, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumları katıldı. Katılımcılar deneyimlerini ve taleplerini paylaştı, öncelikli problemlere dair görüşler dile getirildi.

Helin Coşkun çalıştayda Kırşehir'in engelli vatandaşlar için daha kullanılır bir şehir olması gerektiğini vurguladı.

Turgay Demir ise, "Engelliler ve ailelerinin sorunlarının ele alındığı bu çalıştayda ciddi meseleler konuşuluyor; kamuda ve sivil toplumda önemli mesafeler kat edildiğini görüyoruz" dedi.

Hedefler ve Değerlendirmeler

İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Güleşen, çalıştayın önemine dikkat çekerek engelli çocuklar ve ailelerinin karşılaştıkları sorunların belirlenip çözüm önerilerinin geliştirilmesinin, ailelerin ve çocukların yaşam kalitelerinin artırılması anlamına geldiğini belirtti. Güleşen, "Her paydaş eksiklikleri tespit edecek ve öneriler sunacak. Böylece yarın bugünden daha yüksek ve kaliteli olacak" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında katılımcıların eğitimden sağlık hizmetlerine, erişilebilir şehir planlamasından istihdam ve sosyal hayata kadar farklı alanlardaki görüşleri alındı ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Çalıştay sonuçlarının, yerel politika ve uygulamalara yol gösterici olması hedefleniyor.

