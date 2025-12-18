Kudret'e 4 Ödül: Mehmet Oğuz Yıldırım'ın Uluslararası İpekyolu Başarısı

Kastamonu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Oğuz Yıldırım’ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kudret' filmi, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde dört ödülle taçlandı.

Ödül Töreni ve organizasyon

İpekyolu Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen festivalin ödül töreni Atlas 1948 Sinemasında gerçekleştirildi.

Gecenin öne çıkan gelişmeleri arasında yönetmen Mesut Uçakan’a verilen SETEM Emek Ödülü ve 'Kudret' filminin elde ettiği çoklu başarılar yer aldı.

Kazananlar ve ödüller

Ulusal Kurmaca Film kategorisinde 'Kudret' filmi; En İyi Film ve En İyi Yönetmen (Mehmet Oğuz Yıldırım) ödüllerini aldı. Aynı yapımda Nusret Emre Bilgin En İyi Görüntü Yönetmeni seçilirken, Fırat Kaymak da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Rektör ve yönetmenin değerlendirmeleri

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın elde ettiği başarının üniversite adına memnuniyet verici olduğunu belirtti. Rektör Topal, Yıldırım’ı tebrik ederek bu başarının öğrencilere ilham olacağını ve emeği geçen ekip üyelerini kutladığını vurguladı.

Mehmet Oğuz Yıldırım ise 'Kudret'in ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduğunu, bu başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başta olmak üzere Kastamonu Üniversitesi yönetimine ve festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.

