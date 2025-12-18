DOLAR
Saffet Şeker İlkokulu, Sokak Kedisi 'Şeker'i Sahiplendi

Bilecik-Bozüyük’te Saffet Şeker İlkokulu öğretmen ve öğrencileri yaşlı sokak kedisi 'Şeker'i sahiplendi; bakım ve veteriner giderleri için proje başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:52
Saffet Şeker İlkokulu, sokak kedisi 'Şeker'e yuva oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Saffet Şeker İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, mahallede yaşayan yaşlı sokak kedisini sahiplendi. Okulun isminden ve kedinin renginden esinlenilerek kediye "Şeker" adı verildi.

Öğretmenler odasında sıcak bir köşe

Sokakta yaşayan Şeker için öğretmenler odasında bir yer ayrıldı; böylece kedinin kışın soğuk havalarda üşümesi engellenmiş oldu.

Şeker için proje: Yardım kutusu ve bakım

Şeker’i sahiplenme süreci okulda bir projeye dönüştürüldü. Proje kapsamında Şeker’in ihtiyaçları ve bakımı için bir yardım kutusu oluşturulmasına karar verildi.

Projenin amacı, çocukların empati, hayvan sevgisi ve sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlamaktı ve bu süreçte çocukların duyarlılıklarının arttığı görüldü.

Bağışlarla devam eden bakım

Yardım kutusuna öğrencilerin harçlıklarından, veli ve öğretmen desteklerinden gelen bağışlarla Şeker’e mama alınmaya ve Şeker’in veteriner masrafları karşılanmaya başlandı. Okul idaresinin destekleri, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Şeker’in ihtiyaçlarının giderilmeye devam edeceği belirtildi.

