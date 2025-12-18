Sakarya Üniversitesi'ne 'Araştırma Üniversitesi' Statüsü Törenle Kutlandı

Sakarya Üniversitesi "Araştırma Üniversitesi" Statüsünü Törenle Kutladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseltilmesini düzenlenen bir törenle kutladı. Tören, üniversite kampüsündeki Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

4 Aralık'ta açıklanan sıralamayla yeni bir döneme adım atan SAÜ, 23 araştırma üniversitesi arasında A2 kategorisinde 15'inci, devlet üniversiteleri arasında 12'nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, ilçe belediye başkanları, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Doğan: "Üniversitemizi, Türkiye’nin yüküne omuz veren bir kurum olarak görüyoruz"

Törende konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, başarının tesadüf olmadığını ve ciddi bir emeğin ürünü olduğunu belirtti: "İltifat marifete tabidir. Üniversitemizi şehirle bütünleşmiş, Türkiye’nin yüküne omuz veren bir kurum olarak görüyoruz. Bundan sonra beklentimiz, üniversitemizin sanayiciyle daha da bütünleşmesidir. Biz il olarak her zaman yanınızdayız."

Başkan Alemdar: "Sakarya bir teknoloji merkezi olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise üniversitenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Anadolu’nun ayak seslerini yükseltmek ancak üniversitelerle mümkündür. Vali, belediye, siyasetçi ve esnafıyla bütünleşmiş bir Sakarya’nın, dünya ölçeğinde bir üretim üssü ve teknoloji merkezi olacağına inanıyorum."

Rektör Al: "Bizim sevdamız Sakarya Üniversitesi"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al bu başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı. Üniversitenin kuruluşundan bugüne emek veren tüm rektör ve akademisyenleri anan Prof. Dr. Al, "Bu yola çıkarken bir hayal kurmuştuk. Nihai hedefimiz, İTÜ ve ODTÜ’nün bir karması olarak anılmaktır. Bizim Sakarya Üniversitesi’nden başka sevdamız yok" dedi.

YÖKAK ve SATSO'dan değerlendirmeler

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, SAÜ'nün köklü üniversitelerle yarışarak yerleşik kalıpları yıktığını belirtirken, SATSO Başkanı Akgün Altuğ üniversitenin başarısının kentin üretim gücüne büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Tören, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin sunduğu konserle sona erdi.

