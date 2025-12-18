Söke'de Müftülük Bünyesinde İlk Kreş 2026'da Açılıyor

İlçe Müftüsü Hüseyin Taner duyurdu

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, ilçede ilk kez müftülük bünyesinde bir kreş açılacağını açıkladı. Kreş 2026 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yapılacak düzenlemeyle İlçe Müftülüğü binasının zemin katında bulunan boş alanda 2 sınıf oluşturulacağını ifade eden Müftü Taner, kreşin 4-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vereceğini söyledi.

Müftü Hüseyin Taner, uygulamanın ilçe için bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Söke’de ilk defa müftülük tarafından kreş açılıyor. Önümüzdeki dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda kreş sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni açılacak kreşle birlikte erken çocukluk dönemindeki eğitime katkı sağlanması ve ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

SÖKE MÜFTÜSÜ HÜSEYİN TANER