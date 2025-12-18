DOLAR
Söke'de Müftülük Bünyesinde İlk Kreş 2026'da Açılıyor

Söke İlçe Müftülüğü, ilçede ilk kez müftülük bünyesinde açılacak kreşi 2026'da hizmete alacak; zemin katta 2 sınıf, 4-6 yaş grubuna eğitim verecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:08
İlçe Müftüsü Hüseyin Taner duyurdu

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, ilçede ilk kez müftülük bünyesinde bir kreş açılacağını açıkladı. Kreş 2026 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yapılacak düzenlemeyle İlçe Müftülüğü binasının zemin katında bulunan boş alanda 2 sınıf oluşturulacağını ifade eden Müftü Taner, kreşin 4-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vereceğini söyledi.

Müftü Hüseyin Taner, uygulamanın ilçe için bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Söke’de ilk defa müftülük tarafından kreş açılıyor. Önümüzdeki dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda kreş sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni açılacak kreşle birlikte erken çocukluk dönemindeki eğitime katkı sağlanması ve ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

