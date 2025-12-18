Uşak Üniversitesi Kariyer Günü’25: 35’ten Fazla Firma Öğrencilerle Buluştu

Uşak Üniversitesi Kariyer Günü’25 yoğun ilgi gördü

Uşak Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günü’25, iş, staj ve kariyer fırsatlarını öğrencilerle buluşturdu. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Tüm gün süren fuarda 35’ten fazla firma stant açtı; öğrenciler ve mezunlar bu stantları ziyaret ederek firmaların sunduğu iş ve staj olanakları hakkında bilgi aldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen paneller ve özel oturumlarla sektör profesyonellerinin deneyimleri paylaşıldı.

Kurum temsilcileri fuaye alanını ziyaret etti

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Hatun ile koordinatör yardımcıları Araştırma Görevlisi Mustafa Yasin Aslan ve Öğretim Görevlisi Şükrü Macun, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanındaki firma stantlarını ziyaret ederek çalışma alanları hakkında bilgi aldı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kariyer Zirvesi ve konuşmacılar

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi büyük salonda düzenlenen Kariyer Zirvesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Demir, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonu düzenleyen birimlere teşekkür etti ve bu tür buluşmaların öğrenci kariyerleri için önemini vurguladı.

Rateks Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güntaş, "Bir Girişimcilik Hikayesi" başlıklı sunumunda kendi kariyer yolculuğundaki deneyimleri, iniş-çıkışları ve kriz yönetimine ilişkin çıkarımları paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinliğe çevrimiçi katılan hava yolları insan kaynakları ekibi de kurumlarındaki iş, staj ve kariyer fırsatlarını aktardı.

Kariyer Günü’25 kapsamındaki özel oturumlarda Uşak Üniversitesi mezunu Kıdemli Bakım Mühendisi Nilay Yurtören, eğitim hayatından günümüze uzanan başarı hikâyesini anlattı. Yurtören, Uşak Üniversitesi’nde aldığı eğitimin kariyerindeki rolüne ve dönüştürülebilir enerji sistemleri alanındaki gelecek fırsatlarına dikkat çekerek genç mühendislere cesur adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

CV ve mülakat teknikleri odaklı oturumlar

Program boyunca İŞKUR başta olmak üzere katılımcı firmaların insan kaynakları uzmanları, öğrencilere etkili CV hazırlama ve mülakat teknikleri üzerine rehberlik eden oturumlar gerçekleştirdi. Bu oturumlar, katılımcılara iş başvurusu sürecine ilişkin pratik bilgiler sağladı.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler, firmalarla birebir iletişim kurma fırsatı bularak sektörleri daha yakından tanıdıklarını belirtti. Katılımcılar, özellikle CV hazırlama ve mülakatlara ilişkin paylaşılan bilgilerin kariyer planlamalarında yol gösterici olduğunu vurguladı ve benzer etkinliklerin kariyer gelişimi için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN İŞ, STAJ VE KARİYER FIRSATLARI İÇİN ÖĞRENCİLER VE FİRMALARI BİR ARAYA GETİREN KARİYER GÜNÜ’25, GERÇEKLEŞTİRİLDİ.