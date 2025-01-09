2025 Yılı: Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Yeni Standartların Evrimi

2025 yılı, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında yeni standartların belirleneceği kritik bir dönem olacak. BTİDER Başkanı Sorgun'dan önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:07
2025 Yılı: Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Yeni Standartların Evrimi

Ömer Faruk Sorgun: 2025 Dönüşüm Yılı Olacak

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) Başkanı Ömer Faruk Sorgun, 2025 yılının yapay zeka, siber güvenlik ve dijital ekonomi alanlarında yeni standartların belirleneceği önemli bir dönem olduğunu ifade etti. Sorgun, geçen yılın teknolojik dönüşüm ve dijital güvenlik açısından Türkiye ve dünya genelinde kritik bir yıl olduğunu vurgulayarak, "2025, bu dönüşümün daha sistematik hale geldiği bir yıl olacak," dedi.

İnternet Sektöründe Köklü Değişimler

Sorgun, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde internet sektörünün giderek derinleşen teknoloji, ekonomi ve toplumsal değişimlere tanıklık ettiğini söyledi. OpenAI, Google DeepMind gibi firmaların yapay zeka alanındaki yenilikçi çözümleri dikkat çekerken, bu teknolojilerin etik kullanımı ve veri mahremiyeti gibi konuların dünya çapında tartışma yarattığını kaydetti.

Siber Güvenlik Saldırıları ve Yeni Düzenlemeler

Sorgun, 2024 yılında siber saldırıların yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Fidye yazılımları ve kritik altyapılara yönelik saldırılar, küresel ekonomide milyarlarca dolarlık zararlara yol açtı. Ülkeler siber güvenlik standartlarını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler getirdi," ifadelerini kullandı. Türkiye, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerine yatırımlarını artırarak, kritik altyapıları koruma altına alacağını belirtti.

Dijitalleşme Sürecine Yapay Zeka Entegrasyonu

Sorgun, Türkiye'nin e-Devlet uygulamalarında yapay zeka destekli hizmetleri devreye sokarak dijitalleşme sürecini hızlandırdığını vurguladı. Ayrıca, milli eğitim alanında yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik çeşitli programların başlatıldığını ve BTİDER'in öncülük ettiği projelerin bu amaçla önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gelecek Projeksiyonları

Sorgun, bu yıl dijital dönüşümün hem Türkiye hem de dünyada daha da derinleşeceğini belirtti. Artan veri yoğunluğu ve dijital güvenlik ihtiyacının sektörün öncelikli gündem maddeleri olacağının altını çizerek, ülkelerin yapay zekanın kullanımını düzenleyen yasal çerçeveler geliştireceğini ifade etti.

Özetle, 2025 yılı, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında yeni standartların belirlenmesi açısından kritik bir dönemeç olacak. Ülkeler, sürdürülebilir dijital teknolojilere yönelerek, yenilenebilir enerjiyle çalışan veri merkezleri ile çevresel hedeflere katkıda bulunacak.

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