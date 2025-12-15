CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları Perakendeyi Sallıyor

Türkiye perakende sektöründe hafta sonu yayılan haberler, Sabancı Holding'in (SAHOL) iştiraki CarrefourSA (CRFSA) için aldığı karar aşamasına ilişkin iddialarla gündemi ateşledi. Sosyal medya ve yatırımcı çevrelerinde en çok sorulan soru, "CarrefourSA A101 mi olacak?" şeklinde.

Satıldı mı? Süreçte kimler var

Sektör kaynakları ve Merger Market'in aktardığı bilgilere göre, Sabancı Holding mağaza portföyünü yeniden yapılandırmak üzere çalışma başlattı. İddialara göre görüşmelerde A101 ve toptan perakendedeki oyuncu Anpagross isimleri öne çıkıyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Mağaza formatına göre ayrıştırma

Görüşülen senaryoya göre satış modeli format bazlı bir ayrıştırma öngörüyor: Süpermarketler A101'e, hipermarketler Anpagross'a devredilebilirken; mahalle tipi mini mağazalar satış görüşmelerine dahil edilmiyor. Bu yaklaşımın Sabancı'nın perakendeden tamamen çıkmak yerine operasyonel yapısını küçültme amacıyla uyduğu belirtiliyor.

Borsada nasıl fiyatlandı?

Piyasalar, birleşme ve devralma haberlerine genellikle duyarlı. Haber yayıldıktan sonra CarrefourSA (CRFSA) hisselerinde gün içinde %9'u aşan prim gözlendi ve hisseler 131 TL seviyelerine yükselerek günü güçlü kapattı. Ana şirket Sabancı Holding (SAHOL) hisseleri de %2,37 artışla 86,45 TL'den işlem gördü.

Benzer iddialar daha önce de vardı

Geçen yılın Ekim ayında da benzer senaryolar konuşulmuş; Sabancı Holding'in düşük kârlılık marjları nedeniyle Teknosa ve CarrefourSA varlıklarını değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı. Şimdi gündeme gelenler ise bu sürecin devamı olarak yorumlanıyor.

Sonraki adımlar ve beklenen sorular

Taraflardan (Sabancı Holding, A101, Anpagross) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor; mevcut bilgiler finans dünyasının kulislerine dayanıyor. Önümüzdeki günlerde yanıtlanması beklenen başlıca sorular şöyle:

- Mini mağazalarla CarrefourSA markası devam edecek mi?

- Rekabet Kurumu, olası A101 devrini piyasa hakimiyeti açısından nasıl değerlendirecek?

- Çalışanların durumu bu değişimden nasıl etkilenecek?

Gelişmeler resmi açıklamalarla netleşinceye kadar, piyasalar ve sektör oyuncuları söz konusu iddiaları yakından takip etmeye devam edecek.