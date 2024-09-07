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ABD Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte: Son Durum

ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısı bir yılda 29 azaldı ve bu hafta değişmeden 483'te kaldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:33
ABD Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte: Son Durum

ABD'deki Petrol Sondaj Kulelerinin Durumu

Bu hafta ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısında bir değişiklik olmayarak sayının 483 seviyesinde sabit kaldığı bildirildi. 24-30 Ağustos haftasına ait veriler, petrol sahası hizmetleri alanında faaliyet gösteren Baker Hughes tarafından yayınlandı.

Son Yılda Yaşanan Düşüş

Ülkede son bir yıl içerisinde petrol sondaj kulesi sayısında toplamda 29 kütle azalma meydana geldi. Bu durum, enerji sektöründeki genel trendleri ve piyasa gelişmelerini yansıtıyor.

Brent ve WTI Petrol Fiyatları

Perşembe günü 78,82 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 76,93 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe gününü 75,91 dolardan kapatırken, cuma günü 73,55 dolara düştü.

ABD'deki petrol sondaj kuleleri sayısındaki bu değişiklikler, enerji sektöründeki dinamiklerin ve piyasa koşullarının birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanıyor.

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