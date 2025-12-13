Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Tarih ve kadro netleşiyor

TV8'in fenomen yarışması Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu parkurlarında mücadele edecek yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2026 sezonu, yayın kulislerinde All Star ruhunda bir kadroyla konuşuluyor.

Yayın Tarihi

Acun Medya tarafından henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, medya kulislerinden gelen bilgiler ve kanalın yayın akışı alışkanlıkları, Survivor 2026'nın 1 Ocak 2026 tarihinde başlamasının beklendiğini gösteriyor. Geçtiğimiz sezonun (Survivor 2025) 1 Ocak Pazartesi günü başladığı dikkate alındığında, yeni sezonun yılbaşı sonrasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Sızan Kadro: Ünlüler ve Gönüllüler

Yeni sezonun hem parkur performansları hem de magazinsel dinamikleriyle tartışma yaratması öngörülüyor. Medyada dolaşan ve beklenen isimler şu şekilde sıralanıyor:

Müzik Dünyasının Yıldızları: Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel.

Sporun Güçlü İsimleri: Mert Nobre, Meryem Boz, Seren Ay Çetin.

Ekran Yüzleri ve Fenomenler: Murat Arkın, Serhan Onat, Deniz Çatalbaş.

Dikkat Çeken Diğer İsimler: Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Kesin kadro ve yayın tarihine ilişkin resmi duyurunun Acun Ilıcalı tarafından TV8 ekranlarında veya sosyal medya hesaplarında yapılması bekleniyor. Gelişmeler netleştikçe izleyiciler ve takipçiler için anlık bilgiler paylaşılacak.