Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlarını, hayatı ve vefatına ilişkin bilgileri derledik.

Medeni Durumu: Evli mi?

Arama motorlarında sıkça sorgulanan konulardan biri olan Durbay'ın medeni durumu hakkında resmi kayıtlara ve yayılan haberlere göre evli olmadığı ve bekar olduğu kaydedilmektedir.

Eşi ve Çocuğu Var mı?

Yayılan bilgilere göre Gülşah Durbay'ın eşi yok ve çocuğu bulunmamaktadır.

Gülşah Durbay Kimdir?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da doğdu. Eğitimini memleketinde sürdüren Durbay, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup doktorasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmaktadır.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda başlayan Durbay, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen ilk kadın siyasetçi olarak dikkat çekti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanarak Şehzadeler'in ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı.

Vefatı: Neden Öldü?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi görürken gelişen komplikasyonlar sonucu yoğun bakımda entübe edilmiş ve daha sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle Pazar günü hayatını kaybetmiştir.