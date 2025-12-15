DOLAR
42,66 -0,07%
EURO
50,02 -0,19%
ALTIN
5.902,18 -0,08%
BITCOIN
3.778.550,68 0,11%

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın medeni durumu: bekâr ve çocuğu yok. 1988 doğumlu Durbay, kolon kanseri nedeniyle çoklu organ yetmezliği sonucu Pazar günü vefat etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 00:01
Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlarını, hayatı ve vefatına ilişkin bilgileri derledik.

Medeni Durumu: Evli mi?

Arama motorlarında sıkça sorgulanan konulardan biri olan Durbay'ın medeni durumu hakkında resmi kayıtlara ve yayılan haberlere göre evli olmadığı ve bekar olduğu kaydedilmektedir.

Eşi ve Çocuğu Var mı?

Yayılan bilgilere göre Gülşah Durbay'ın eşi yok ve çocuğu bulunmamaktadır.

Gülşah Durbay Kimdir?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da doğdu. Eğitimini memleketinde sürdüren Durbay, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup doktorasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmaktadır.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda başlayan Durbay, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen ilk kadın siyasetçi olarak dikkat çekti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanarak Şehzadeler'in ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı.

Vefatı: Neden Öldü?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi görürken gelişen komplikasyonlar sonucu yoğun bakımda entübe edilmiş ve daha sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle Pazar günü hayatını kaybetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Savunma Bakanı: İsrail Savaşının Ardından Yeni Füzeler Ürettik
2
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı
3
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Berlin'de 5 Saatlik Zelenskiy–Trump Heyeti Görüşmesi Sonuçsuz
5
Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek
6
Hasan Dağı'nda Mahsur Kalan 2 Öğrenci Helikopterle Kurtarıldı

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı