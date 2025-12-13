Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi 30.016 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 38'e çekmesinin ardından bankalarda faiz oranları yeniden güncellendi. Yatırımcılar "Mevduat faizleri düşüyor mu?" sorusunun yanıtını ararken, bankaların sunduğu oranlar hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etti.

Merkez Bankası kararı ve bankalardaki güncelleme

PPK toplantısında beklentiler doğrultusunda yapılan 150 baz puanlık indirim, mevduat getirilerini doğrudan etkiledi. Bir süre önce standart mevduat faizleri yüzde 42,25 seviyelerindeyken, kararın hemen ardından %41,50 bandına geriledi. Bazı bankalarda düşüşün 2 puana ulaşacağı gözlendi.

1 Milyon TL Mevduat Getirisi (32 Gün)

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Param aylık ne kadar faiz getiriyor?" sorusunun cevabı, bankaların sunduğu en yüksek standart (şartsız) oran esas alınarak hesaplandı. Bu hesaplama, 12 Aralık itibarıyla piyasadaki en rekabetçi oran olan %41,50 üzerinden yapılmıştır:

Ana Para: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %41,50

Vade: 32 Gün

Net Getiri: 30.016 TL

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar (13 Aralık 2025)

Bankalar, ek koşul olmaksızın sundukları standart oranları güncelledi. 13 Aralık 2025 verilerine göre öne çıkan oranlar şunlar:

Denizbank: %41,50

QNB / Akbank / Getir Finans / Odea Bank: %41,00

Vakıfbank / Alternatif Bank: %40,00

Yapı Kredi: %39,50

TEB: %39,00

Ziraat Bankası / Halkbank: %35,00

Not: Bu oranlar bankaların resmi web sitelerindeki standart tekliflerdir, müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.

Hoşgeldin Faizi ve Şartlı Hesaplarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tablolarda zaman zaman %46,50'ye varan "Hoşgeldin Faizi" veya "Tanışma Faizi" teklifleri görülüyor. Ancak bu hesaplar genellikle vadesiz kısımda nakit bırakma şartı koşuyor; bu nedenle efektif getiri ilan edilen oranın altında kalabiliyor.

Vadesiz Hesap Şartlı En Yüksek Oranlar:

Alternatif Bank VOV Hesap: %46,50

ING Turuncu / Anadolu Bank Renkli / TEB Marifetli / Fibabanka Kiraz: %46,00

Odea Oksijen: %45,00

Bu tür hesaplarda "kırık vade" ve "boşta kalan bakiye" gibi unsurlar nedeniyle ilan edilen oranın tüm bakiyeye uygulanmadığını unutmamak gerekiyor.

Uzman Uyarısı ve TCMB Beklentileri

Gedik Yatırım uzmanları, yüzde 17,5 stopaj kesintisi sonrasında net getirinin enflasyonun altında kalmamasının önemli olduğuna dikkat çekti. Faiz karar metninde "sıkı duruşun korunacağı" yönünde ifadeler bulunmasına karşın, piyasa analistleri indirimlerin kademeli olarak devam edebileceğini öngörüyor.

Piyasa beklentisi, asgari ücret zammı ve Ocak ayı enflasyon verileri görülene dek TCMB'nin temkinli davranarak 100-150 baz puan aralığında "bebek adımlarıyla" indirimlere devam etmesi yönünde şekilleniyor.