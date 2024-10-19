ABD Petrol Sondaj Kulesi Sayısında Artış

ABD'nin Sondaj Kuleleri Artıyor

Son veriler doğrultusunda, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış göstererek 482 seviyesine ulaştı. Bu bilgi, petrol sahası hizmetleri alanında faaliyet gösteren Baker Hughes şirketinin haftalık raporuyla ortaya kondu.

Yıllık Düşüş

Ülkedeki sondaj kuleleri sayısı, son bir yıl içerisinde 20 adet azalmış durumda. Bu durum, bölgedeki enerji üretim dinamiklerini etkileyebilir.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma

14 Ekim Perşembe günü Brent petrolün varil fiyatı 74,45 dolardan kapanırken, ertesi gün bu rakam 73,09 dolara geriledi. Öte yandan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, Cuma günü 69,34 dolar olarak belirlendi. WTI, bir önceki gün ise 70,78 dolar seviyesindeydi.