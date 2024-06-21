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Acil 100.000 TL ihtiyaç kredisi hazır! 3 ay ödemesiz dev kredi kampanyası başlatıldı

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 100 bin TL kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 22:16
Acil 100.000 TL ihtiyaç kredisi hazır! 3 ay ödemesiz dev kredi kampanyası başlatıldı

Bankaların 100 bin TL kredi kampanyaları başladı! Hemen başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN 100 BİN TL KREDİ ÖDEMESİ

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası politika faizlerinin artmasıyla banka faizleri de artış göstermişti ancak politika faizinde duraklama kararı alınmasıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları da düşmeye başladı. Bankalar güncel olarak müşterilerine üç ay taksit ertelemeli 100 bin TL kredi ödemesi yapıyor. Krediler için başvurular bankaların online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Güncel olarak 100 bin TL kredi ödemesi yapan bankalar şu şekilde;

100 bin tl kredi kampanyaları

Garanti BBVA (Bayram Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 12.077 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 145.580 TL

TEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.402 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 137.483 TL

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.872 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 143.127 TL

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.652,65 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 140.331,80 TL

Türkiye Finans 3 ay ertelemeli kredi

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 141.342,20 TL

Yapı Kredi 3 ay ertelemeli bayram kredisi

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 141.417,20 TL

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,62

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.932 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 143.841 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 137.322,20 TL

Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 141.417,20 TL

Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,69

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.991,21 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 143.894,52 TL

Akbank 3 ay ertelemeli kredi

Faiz Oranı: Yüzde 4,62

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 11.931,63 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 143.7541,560 TL

N Kolay 3 ay ertelemeli kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45,99

Vade Sayısı: 12

Aylık Taksit Miktarı: 13.123,43 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 158.056,16 TL

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