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Alibaba, DeepSeek’i Geride Bırakan Qwen 2.5-Max Modelini Tanıttı

Alibaba, DeepSeek'in V3 modeline göre daha üstün performans gösteren Qwen 2.5-Max'i tanıttı. Bu adım yapay zeka rekabetini kızıştırıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:45
Alibaba, DeepSeek’i Geride Bırakan Qwen 2.5-Max Modelini Tanıttı

Alibaba, Yeni Yapay Zeka Modeli ile Pazara Hızla Girdi

Çinli teknoloji devi Alibaba, yapay zeka alanındaki en son hamlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, Qwen 2.5 modelinin, DeepSeek V3'ten daha üstün performans sergilediğini iddia ettiği yeni versiyonu olan Qwen 2.5-Max'ı tanıttı.

DeepSeek’in Başarısı, Rekabeti Artırıyor

DeepSeek'in geliştirdiği düşük maliyetli Büyük Dil Modeli (LLM), ABD'li teknoloji firmalarının sektördeki hakimiyetine darbe vurmuştu. Alibaba'nın Qwen 2.5-Max'ı tanıtmak için Bahar Bayramı'nın ilk gününü seçmesi, DeepSeek'in başarılarının Çin'deki teknoloji devlerini de gelişim faaliyetlerine zorladığını gösteriyor.

Performans Karşılaştırmaları

Şirketin WeChat hesabından yapılan açıklamaya göre, Qwen 2.5-Max modelinin Microsoft destekli OpenAI'ın GPT-4o, Meta'nın Llama 3.1 gibi modellerle karşılaştırıldığında daha iyi performans sergilediği belirtildi. Ayrıca, Amazon destekli Claude-3.5-Sonnet ile benzer seviyede bir performans gösterdiği ifade edildi.

Amerikan Teknolojisi Üzerindeki Baskı

Çinli şirket DeepSeek'in geliştirdiği DeepSeek V3 modeli, büyük bütçelerle geliştirilen Amerikalı muadillerine kıyasla daha iyi sonuçlar elde edince, bu durum Amerikan teknoloji devlerinin borsa değerlerinde düşüşe sebep oldu.

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