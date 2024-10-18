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Altın Fiyatlarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 2 bin 979 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 60 lira, Cumhuriyet altını 20 bin 180 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:43
Altın Fiyatlarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Altın Fiyatlarında Son Durum

Bugün altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselmeye paralel olarak gram altın 2 bin 955 lira ile günü tamamladı ve %0,7 değer kazandı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Aynı dakikalarda çeyrek altının fiyatı 5 bin 60 lira, Cumhuriyet altınının fiyatı ise 20 bin 180 lira olarak belirlendi.

Ons Altın Fiyatında Artış

Altının ons fiyatı, 2 bin 714 dolar ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, %0,5 değer kazancıyla 2 bin 707 dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu artış, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ve artan jeopolitik riskler ile desteklenmektedir.

Jeopolitik Risklerin Etkisi

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi, altının bu performansında etkili olmuş durumda. Ayrıca, son günlerde dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yaşanan artış, altının alternatif maliyetini yükseltmiş olmasına rağmen jeopolitik gerginlikler nedeniyle güvenli liman talebini artırmış olabilir.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak ise altının ons fiyatının 2 bin 730 dolar direnç, 2 bin 690 dolar destek seviyelerinde olduğunu ifade ettiler.

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