Süt Üretimindeki Artış, Yeni Yatırımları Teşvik Edecek

Türkiye'de Süt Üretiminde Önemli Artış

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, ülke genelinde çiğ süt üretiminde sağlanan artışın sektörde yeni yatırımların önünü açacağını belirtti. Coşkun, bu artışla birlikte peynir, yoğurt, tereyağı, dondurma ve süt tozu gibi katma değerli ürünlerin üretiminin teşvik edileceğini vurguladı.

TÜİK Verilerine Göre Üretimdeki Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılına ait ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2024'te 896 bin 257 ton iken, Aralık 2024'te %5,2 artarak 942 bin 928 tona ulaşmıştır. İçme sütü üretimi de aynı dönemde %0,9'luk bir artış göstererek 143 bin 604 tondan 144 bin 891 tona yükseldi. Aralık 2024’te toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artışla toplam 11 milyon 233 bin 466 ton olarak kaydedilmiştir.

Artışın Nedenleri ve Üreticilerin Desteklenmesi

İsa Coşkun, inek sütü miktarındaki bu artışın sebeplerini damızlık ithal hayvanların gelişi, doğum oranındaki artış, sağmal ineklerin kesilmemesi ve hayvan başına düşen verim artışı olarak sıraladı. Coşkun, çiğ süt arzındaki artışın süreklilik kazanabilmesi için üreticilerin geçimlerini sağlamak üzere yeterli kazanç elde etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Okul Sütü Projeleri ve Tüketici Talebi

Okul Sütü gibi programların uygulanmasının, çocukların süt tüketimini artıracağını ve talep daralmasını önleyeceğini belirten Coşkun, tüketici alım gücünün artması ile süt ürünlerine olan talebin de yükseleceğini ifade etti.

Kalite Standartları ve İhracat Potansiyeli

Coşkun, artan üretimin kalite standartlarına uyum sağlama gerekliliğini beraberinde getireceğini, bunun da sektörde kalite kontrol mekanizmalarının gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi. Sektörün uluslararası pazarda rekabetçi dosyayabilmesi için gerekli yatırım ve işbirliklerinin önemine değinen Coşkun, bunun ihracat gelirlerini artırarak Türkiye’nin küresel süt ürünleri pazarından daha fazla pay almasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.