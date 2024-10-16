Ankara'da Eğitim Teknolojileri Buluşması: Startup EdTech Türkiye

Startup EdTech Türkiye Etkinliği Ankara'da

19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da, eğitim teknolojileri alanında önemli bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Startup EdTech Türkiye etkinliği, ODTÜ Teknokent'te yapılacak.

Etkinliğin Amacı ve Katılımcılar

Bu etkinlikle; kurumsal firmalar, yatırımcılar ve sektördeki önemli oyuncular bir araya gelecek. Eğitim teknolojileri alanında 2014 yılından sonra kurulan ve minimum uygulanabilir ürün (MVP) sahibi olan tüm teknogirişimlerin davet edildiği etkinlik, yenilikçi fikirlerin sergileneceği bir platform oluşturacak.

Başvuru Süreci

Etkinliğe katılım için belirlenen son başvuru tarihi 5 Kasım 2023 olarak açıklandı. Eğitim teknolojileri alanında projeleri bulunan girişimcilerin, bu fırsatı değerlendirmeleri bekleniyor.