Aydın'da Konut Satışları Düştü: Kasım 2025'te 2 bin 517 Konut

TÜİK verilerine göre Aydın'da Kasım 2025 konut satışları yüzde 7 azalarak 2 bin 517 oldu; aylık bazda düşüş yüzde 11 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:59
Aydın'da Kasım 2025 Konut Satışları Geriledi

Kasım 2025 verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aydın'da 2025 Kasım ayında toplam 2 bin 517 konut satıldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 7 oranında azaldı. Ayrıca 2025 Ekim ayında gerçekleşen 2 bin 825 konut satışına kıyasla, Kasım ayında satışlar aylık bazda yüzde 11 azaldı.

Yılın başından Kasım ayına kadar geçen dönemde (2025 Ocak-Kasım) il genelinde toplam 26 bin 934 konut satışı yapıldı.

Satış türleri ve el durumuna göre dağılım

Kasım ayında satış şekillerine göre 316 ev ipotekli, 2 bin 201 ev ise diğer satış şeklinde kayda geçti. Satış durumuna göre ise 665 ev ilk el, bin 852 ev ikinci el olarak satıldı.

2024 yılına genel bakış ve ilçe dağılımı

2024 yılında Aydın'da toplam 28 bin 598 konut satışı yapıldı. En çok satışın gerçekleştiği ilçe Kuşadası olup 8 bin 888 konut satıldı; en az satış yapılan ilçe ise Bozdoğan olarak 93 konutla kaydedildi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen satışların 485'i ipotekli satış olurken, satış durumuna göre 6 bin 411 ikinci el ve 2 bin 477 ilk el satış olarak gerçekleşti.

Merkez ilçe Efeler'de ise 2024 yılında 4 bin 607'si ikinci el, bin 493'ü ilk el olmak üzere toplam 6 bin 100 konut satışı yapıldı.

