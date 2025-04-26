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ASO Başkanı Ardıç: Sürdürülebilir Ekonomi ve Gıda Enflasyonu Üzerine Önemli Açıklamalar

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ekonomik fırsatlarını ve gıda enflasyonunu masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:51
ASO Başkanı Ardıç: Sürdürülebilir Ekonomi ve Gıda Enflasyonu Üzerine Önemli Açıklamalar

ASO Başkanı Ardıç, Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Konuştu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin yeniden şekillenen dünya ekonomisinden daha fazla pay alması için fırsatları değerlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanmak gerektiğini ifade etti. Ardıç, "Ekonomide güven algısına zarar verecek her türlü gelişmenin uzağında kalmalıyız, yatırımcılar için uygun iklimi tesis etmeliyiz," dedi.

Toplantı Hakkında

ASO'nun ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis üyelerinin katılımı ile Muğla'da yapıldı. Ardıç, toplantının açılışında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirterek, ulusal egemenliğin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Dünya Ekonomisinde Belirsizlikler

Dünya çapındaki hızlı değişimleri değerlendiren Ardıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın ihracat yapan ülkelere gümrük vergisi uygulamasını hatırlatarak, "Belirsizlikler artıyor ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya ticareti çoklu belirsizliklerin olduğu yeni bir döneme giriyor," dedi. Her ne kadar gümrük tarifeleri Türkiye için avantaj sağlasa da, bu avantajın nasıl kullanılacağına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Enflasyonla Mücadele

Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasından da bahsetti. "Sanayiciler olarak, nisan ayında 250 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 40 seviyelerine düşeceğini bekliyoruz," dedi. Enflasyonla mücadelede kontrolün kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, gıda enflasyonunun sosyal istikrar için büyük bir risk taşıdığını ifade etti.

Su, Gıda ve Enerji Bağımsızlığı

Ardıç, su, gıda ve enerji bağımsızlığının Türkiye için önemli olduğuna değinerek, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, "Gıda arzının güvence altına alınması elzem," şeklinde konuştu.

Teknolojik Yenilikler ve Sanayi Üretimi

ASO Başkanı, kapitalizmin yeni bir döneme girdiğini belirterek, sanayi sektörünün dijitalleşme sürecine hâkim olması gerektiğini vurguladı. "ASO Teknoloji Üssü ve Ankara Serbest Bölgesi projeleri, ülkemizin teknolojik dönüşümü için kritik öneme sahip," dedi. Bu projelerin ekonomiye yapacağı katkılara dikkat çekti.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) bu yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis...

Ankara Sanayi Odasının (ASO) bu yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis üyelerinin katılımıyla, Muğla'da bir otelde yapıldı.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) bu yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis...

Ankara Sanayi Odasının (ASO) bu yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis üyelerinin katılımıyla, Muğla'da bir otelde yapıldı.

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