Bakan Kacır Kocaeli'de Kimya ve Teknoloji Merkezi Açılışında Kritik Mesajlar Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kocaeli'de Açılışı Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak ve üretim altyapımızı daha da güçlendirmek adına kimya sektörümüzün üretim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik öncelik olarak görüyoruz" dedi.

165 Milyon Lira Yatırım

Kacır, 165 milyon lira yatırımla hayata geçirilen projenin, kimya sektörünün teknoloji geliştirme ve test altyapısının güçlendirilmesinde kritik bir adım olduğunu belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu

Bakan Kacır, Cumhuriyet tarihinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin katma değerli ve yüksek teknolojili üretim odağında daha ileri taşıyacak adımlar attıklarını vurguladı. Kacır, "Yerli ve milli üretimde lokomotif rol üstlenen sektörleri desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknolojide Büyük Gelişmeler

Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısının 191'den 364'e yükseldiğini, 105 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji girişiminin inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ayrıca, güçlü teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetine sahip bir altyapının oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Kimya Sektörünün Stratejik Önemi

Kacır, günlük yaşamdan kritik sektörlere kadar her alanda temel yapı taşı olan kimya sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, kimya teknolojilerinin batarya ve yenilenebilir hammaddelerin üretimindeki rolünün önemine dikkat çekti.

Geliştirilen Destek Programları

Kacır, kimya sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar için AK Parti hükümetleri döneminde 3 bin 68 teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, toplamda 7,5 milyar lira olan projelere destek sağladıklarını ifade etti.

Kimya Teknoloji Merkezi'nin Özellikleri

Yeni açılan Kimya Teknoloji Merkezi'nin, sektörün test ve teknoloji geliştirme altyapısında kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kacır, burada yerli imkanlarla 209 test ve analizin gerçekleştirilmesinin sağlanacağını açıkladı. Ayrıca KOBİ'lere AR-GE çalışmalarında destek vereceklerinin altını çizdi.

Geleceğe Dönük Vizyon

Kacır, Kimya Kuluçka Merkezi'nin girişimcilere destek vereceğini ifade ederek, 2030'a kadar 100 turcorn ve 100 bin teknoloji girişimi hedeflerinin önemine vurgu yaptı. "Bu hedeflere ulaşmak için tüm imkanlarımızla kimya sektörünü desteklemeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.