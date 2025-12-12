DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Avustralya kaynaklı H3N2 varyantı 7 mutasyon geçirdi; uzmanlar Türkiye için 'an meselesi' uyarısı yapıyor. Yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı ve inatçı öksürük öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:02
H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Kışın ağır geçtiği bu dönem, Avustralya kökenli H3N2 varyantının hızla yayılmasıyla sağlık sistemlerinde yeni bir endişe yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin verileri, bu sezon grip dalgasının önceki yıllara göre daha sert seyrettiğine işaret ediyor.

H3N2 nedir?

H3N2, Influenza A grubuna ait bir virüs olup mevsimsel griplere göre daha hızlı mutasyona uğrayabilen ve bulaşıcılığı yüksek bir alt tür olarak tanımlanıyor. Yapılan laboratuvar analizleri, Avustralya kaynaklı varyantta 7 farklı mutasyon tespit edildiğini gösteriyor; bu değişiklikler virüsün insan hücrelerine tutunma ve yayılma kapasitesini artırabiliyor.

Belirtiler

H3N2 enfeksiyonu, sıradan soğuk algınlığından farklı ve ağır seyredebiliyor. Öne çıkan belirtiler şunlar:

Ani ve dirençli ateş: Kısa sürede 38–39 dereceye çıkan ateş ve ateş düşürücülere zor yanıt.

Şiddetli vücut ağrıları: Hastaların "dayak yemiş gibi" tarif ettiği yaygın kas ve eklem ağrıları.

Solunum yolu şikayetleri: Göğüste baskı hissi veren kuru öksürük ve boğazda yanma.

Aşırı halsizlik: Günlerce sürebilen yorgunluk; bazı vakalarda nadiren mide bulantısı ve kusma görülüyor. Bağışıklığı düşük kişilerde zatürreye dönüşme riski, standart gribe göre daha yüksek.

Türkiye'de durum ve uzman uyarısı

Aralık ayında hastanelerin acil servislerindeki yoğunluk ve okullardaki devamsızlık artışı, H3N2 varyantının Avrupa'da etkili olduğunu gösteriyor. Avrupa'da, özellikle Japonya ve İngiltere kaynaklı dalgalar izlendi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki durumu şu şekilde değerlendirdi: "Ülkemizde şu an Avrupa'daki gibi pik yapmış bir influenza salgını yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Virüs Kuzey Yarım Küre'de, özellikle İngiltere ve Japonya'da çok etkin. Önümüzdeki günlerde bu dalganın Türkiye'de de başlayacağını öngörüyoruz. Bu virüsün en büyük 'başarısı' mutasyonlarla kendini gizleyebilmesi ve çok hızlı bulaşmasıdır."

Uzmanlar, Avrupa ile yoğun seyahat trafiği ve kış koşullarının birleştiği bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı
2
PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor
3
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. Yılını CSO Konseriyle Kutladı
4
Abant Gölü Beyaza Büründü: Doğa Tutkunları Kar Manzarasıyla Buluştu
5
4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir
6
SAMDOB'dan 'La Traviata' Performansı: Aşkın Dramı Sahneye Taşındı
7
Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları