H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Kışın ağır geçtiği bu dönem, Avustralya kökenli H3N2 varyantının hızla yayılmasıyla sağlık sistemlerinde yeni bir endişe yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin verileri, bu sezon grip dalgasının önceki yıllara göre daha sert seyrettiğine işaret ediyor.

H3N2 nedir?

H3N2, Influenza A grubuna ait bir virüs olup mevsimsel griplere göre daha hızlı mutasyona uğrayabilen ve bulaşıcılığı yüksek bir alt tür olarak tanımlanıyor. Yapılan laboratuvar analizleri, Avustralya kaynaklı varyantta 7 farklı mutasyon tespit edildiğini gösteriyor; bu değişiklikler virüsün insan hücrelerine tutunma ve yayılma kapasitesini artırabiliyor.

Belirtiler

H3N2 enfeksiyonu, sıradan soğuk algınlığından farklı ve ağır seyredebiliyor. Öne çıkan belirtiler şunlar:

Ani ve dirençli ateş: Kısa sürede 38–39 dereceye çıkan ateş ve ateş düşürücülere zor yanıt.

Şiddetli vücut ağrıları: Hastaların "dayak yemiş gibi" tarif ettiği yaygın kas ve eklem ağrıları.

Solunum yolu şikayetleri: Göğüste baskı hissi veren kuru öksürük ve boğazda yanma.

Aşırı halsizlik: Günlerce sürebilen yorgunluk; bazı vakalarda nadiren mide bulantısı ve kusma görülüyor. Bağışıklığı düşük kişilerde zatürreye dönüşme riski, standart gribe göre daha yüksek.

Türkiye'de durum ve uzman uyarısı

Aralık ayında hastanelerin acil servislerindeki yoğunluk ve okullardaki devamsızlık artışı, H3N2 varyantının Avrupa'da etkili olduğunu gösteriyor. Avrupa'da, özellikle Japonya ve İngiltere kaynaklı dalgalar izlendi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki durumu şu şekilde değerlendirdi: "Ülkemizde şu an Avrupa'daki gibi pik yapmış bir influenza salgını yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Virüs Kuzey Yarım Küre'de, özellikle İngiltere ve Japonya'da çok etkin. Önümüzdeki günlerde bu dalganın Türkiye'de de başlayacağını öngörüyoruz. Bu virüsün en büyük 'başarısı' mutasyonlarla kendini gizleyebilmesi ve çok hızlı bulaşmasıdır."

Uzmanlar, Avrupa ile yoğun seyahat trafiği ve kış koşullarının birleştiği bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.