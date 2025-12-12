DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 13. edisyonunda oylama başladı. Halk, jüri ve bilişim kulüplerinin oylarıyla kazananlar 20 Aralık 2025'te açıklanacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:09
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde oylama resmen başladı

Türkiye'nin teknoloji ve dijital dönüşüm ekosisteminin en saygın öğrenci organizasyonlarından biri olan 13. Boğaziçi Bilişim Ödülleri için geri sayım başladı. Organizasyonu düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından duyurulduğu üzere, halkın ve uzman jürinin oylarıyla belirlenen adaylar arasındaki mücadele başladı.

Oylama ve sonuç takvimi

Oylama sürecinde alınan oylar; halk oylaması, jüri değerlendirmesi ve üniversite bilişim kulüplerinin oylarının ortak değerlendirilmesiyle değerlendirilecek. Nihai sonuçların açıklanacağı tarih ise 20 Aralık 2025. Bu tarihte oylama sona erecek ve kazananlar görkemli bir törenle ilan edilecek.

Kategoriler ve öne çıkan adaylar

Bu yılki organizasyon, köklü şirketlerin yanı sıra dijital dünyanın yeni yıldızlarını da sahneye taşıyor. En İyi Fintech Şirketi kategorisinde Midas, Param, BtcTurk ve Moka United; En İyi Yapay Zeka Girişimi kategorisinde ise WeAccess Ai, Madlen, Move ON, Novus, Virasoft, Voiser ve Mindra ödül için yarışıyor.

Dijital içerik alanında rekabet sert. En İyi YouTube İçerik Üreticisi kategorisinde Evrim Ağacı, Çakal Lezzetler, Sinemori ve Cansu Canan Özgen öne çıkarken; En İyi Online Yayıncı kategorisinde PintiPanda, Kaanflix, Elraenn ve Limonify izleyici desteği peşinde.

Sesli içeriklerin yükselişiyle birlikte En İyi Podcast adayları arasında "Nasıl Olunur", "Ortamlarda Satılacak Bilgiler" ve "Kafamdakiler" gibi yapımlar dikkat çekiyor. Sosyal medyada etki alanını en iyi kullanan isimlerin yarıştığı kategoride ise İlkin Aydın, Bengi Apak ve Melis Olcay aday gösterildi.

Nasıl oy verilir?

Teknoloji ve dijital içerik meraklıları, favori adaylarını desteklemek için Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabiliyor. Oylama süresi sona erene dek halkın yoğun katılımı yarışın kaderini belirleyecek.

Önemli not: Aday listesi, kategori ve tarihler organizasyon komitesinin açıklaması doğrultusunda korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
2
Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Detaylı Temizlik
4
İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem
5
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta
6
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
7
Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları