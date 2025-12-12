Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde oylama resmen başladı

Türkiye'nin teknoloji ve dijital dönüşüm ekosisteminin en saygın öğrenci organizasyonlarından biri olan 13. Boğaziçi Bilişim Ödülleri için geri sayım başladı. Organizasyonu düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından duyurulduğu üzere, halkın ve uzman jürinin oylarıyla belirlenen adaylar arasındaki mücadele başladı.

Oylama ve sonuç takvimi

Oylama sürecinde alınan oylar; halk oylaması, jüri değerlendirmesi ve üniversite bilişim kulüplerinin oylarının ortak değerlendirilmesiyle değerlendirilecek. Nihai sonuçların açıklanacağı tarih ise 20 Aralık 2025. Bu tarihte oylama sona erecek ve kazananlar görkemli bir törenle ilan edilecek.

Kategoriler ve öne çıkan adaylar

Bu yılki organizasyon, köklü şirketlerin yanı sıra dijital dünyanın yeni yıldızlarını da sahneye taşıyor. En İyi Fintech Şirketi kategorisinde Midas, Param, BtcTurk ve Moka United; En İyi Yapay Zeka Girişimi kategorisinde ise WeAccess Ai, Madlen, Move ON, Novus, Virasoft, Voiser ve Mindra ödül için yarışıyor.

Dijital içerik alanında rekabet sert. En İyi YouTube İçerik Üreticisi kategorisinde Evrim Ağacı, Çakal Lezzetler, Sinemori ve Cansu Canan Özgen öne çıkarken; En İyi Online Yayıncı kategorisinde PintiPanda, Kaanflix, Elraenn ve Limonify izleyici desteği peşinde.

Sesli içeriklerin yükselişiyle birlikte En İyi Podcast adayları arasında "Nasıl Olunur", "Ortamlarda Satılacak Bilgiler" ve "Kafamdakiler" gibi yapımlar dikkat çekiyor. Sosyal medyada etki alanını en iyi kullanan isimlerin yarıştığı kategoride ise İlkin Aydın, Bengi Apak ve Melis Olcay aday gösterildi.

Nasıl oy verilir?

Teknoloji ve dijital içerik meraklıları, favori adaylarını desteklemek için Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabiliyor. Oylama süresi sona erene dek halkın yoğun katılımı yarışın kaderini belirleyecek.

Önemli not: Aday listesi, kategori ve tarihler organizasyon komitesinin açıklaması doğrultusunda korunmuştur.