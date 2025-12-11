DOLAR
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Gazeteci Enver Aysever, 11 Aralık 2025'te İstanbul'daki evinde YouTube yayını nedeniyle gözaltına alındı. Süreç ve biyografisi tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:38
Enver Aysever Gözaltına Alındı: YouTube Yayını Tartışma Yarattı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: YouTube Yayını Tartışma Yarattı

Enver Aysever, 11 Aralık 2025 gece saatlerinde İstanbul'daki ikametinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Aysever'in şahsi YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayındaki ifadelerin ardından geniş yankı uyandırdı.

Neden Gözaltına Alındı?

Soruşturma kaynaklarına göre gözaltı gerekçesi, Aysever'in YouTube yayınında siyasi görüşlere yönelik sarf ettiği sözler. Söz konusu yayında Aysever'in kullandığı ifade notamment ‘Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur’ şeklinde aktarıldı ve bu ifadeler sosyal medyada tartışma başlattı.

Emniyet birimleri yaptığı inceleme sonucu söz konusu ifadelerle ilgili olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya benzeri suçlamalar kapsamında işlem gerçekleştirildiğini iddia etti. Aysever'in avukatı ise müvekkilinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile ilgili değerlendirmeler yaptığı bir video sonrası bu sürecin başladığını ve sözlerin bağlamından koparıldığını belirtti.

Enver Aysever Kimdir?

Doğum Tarihi: 1971 | Doğum Yeri: İstanbul | Yaş: 54

Eğitimi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Enver Aysever, kariyerine tiyatroyla başladı. Kurucusu olduğu Tiyatro Çisenti çatısı altında sahnelediği oyunlar ve yönettiği yapıtlarla tanındı.

Edebiyat ve Ödüller: 'Bir An Bin Parça' adlı romanıyla adından söz ettiren Aysever, bu eserle Yunus Nadi Roman Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca 'Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı' gibi oyunların yazarlığını ve yönetmenliğini yaptı.

Televizyon Kariyeri: TV8, Sky Türk, CNN Türk ve Tele1 gibi kanallarda programlar sunan Aysever, özellikle CNN Türk'te yayınlanan ‘Aykırı Sorular’ programıyla hatırlanıyor; program, sert ve doğrudan mülakatlarıyla dikkat çekmişti.

Güncel Durum: Enver Aysever'in 11 Aralık sabahı itibarıyla İstanbul'da gözaltında olduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmektedir. Aysever evli ve bir çocuk babasıdır.

