Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Ebru Gülan Gözaltına Alındı

Habertürk TV haber merkezi çalışanı Ebru Gülan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gelişme, medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar ve teknik takip sonucu 9 Aralık 2025 sabahı eş zamanlı operasyon başlattı. Şehrin farklı noktalarında sürdürülen operasyonda, aralarında medya çalışanlarının da bulunduğu isimler tek tek belirlendi; bu kişiler arasında en dikkat çeken isim Ebru Gülan oldu.

Soruşturmada Yöneltilen Suçlamalar

Savcılık dosyasında, Gülan'a yönelik iddiaların daha çok kişisel kullanım ve yer temini üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Dosyaya göre Gülan'ın "uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve başkalarına uyuşturucu kullanmaları için ortam/imkân sağlamakla" suçlandığı ortaya çıktı.

Ebru Gülan Kimdir?

Kamuoyunda merak edilen Ebru Gülan, uzun yıllardır televizyon ve medya sektöründe çalışan bir isimdir. Kariyerini ulusal kanalların haber merkezlerinde sürdüren Gülan, son olarak Habertürk TV bünyesinde haber akışını yöneten ve içerik süreçlerine destek veren haber merkezi ekibinde görev yapıyordu. Ekran önü bir görevi olmadığı, haber merkezinde 'medya profesyoneli' olarak çalıştığı biliniyor.

Gözaltı Sonrası Süreç

Gözaltı işlemleri devam eden Ebru Gülan'ın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık ifadesinin ardından Gülan'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı veya adli kontrol şartıyla yargılanıp yargılanmayacağı, yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

Olay, medya camiasında şaşkınlık yaratırken, soruşturmanın ilerleyişi ve savcılıktan gelecek açıklamalar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.