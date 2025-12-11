DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.778,78 0,28%
BITCOIN
3.843.842,31 2,36%

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Menajer Mert Siliv, Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası durumunun "stabil fakat kritik" olduğunu açıkladı; hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremiyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:03
Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Fatih Ürek hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar ve spekülasyonlar hayranlarını endişelendiriyor. Yaklaşık iki aydır hastanede olan sanatçının son durumu merak konusu.

Öldü mü, yaşıyor mu?

Sosyal medyada hızla yayılan "Fatih Ürek öldü" paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kalbinin durduğu ve müdahale edildiği bilgisi doğru olsa da sanatçının yaşamını yitirdiğine dair teyit edilen bir bilgi yoktur. Aile ve yakın çevresi, asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Son sağlık durumu

Hastane sürecinin başında Fatih Ürek ciddi bir kalp krizi geçirdi. Kalbinin 20 dakika boyunca durduğu ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğü bildirildi. Tedavi süreci o günden beri titizlikle devam ediyor.

Tıbbi kaynaklara göre sanatçının durumu şu an için "stabil fakat kritik". Bu değerlendirme, hayati tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını ve iyileşme için zamana ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Menajer Mert Siliv'den son açıklama

Bilgi kirliliğini önlemek amacıyla menajer Mert Siliv önemli bir açıklama yaptı. Siliv, sevenlerin dualarını beklediklerini belirterek durumu şu sözlerle özetledi:

"Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı."

Hastalık geçmişi

Fatih Ürek, geçmiş yıllarda geçirdiği mide küçültme ameliyatı ve sonrasında yaşadığı ani kilo kaybı ile gündeme gelmişti. Ancak mevcut kalp krizi ve kalbin durmasına dayanan durumun bu geçmişle doğrudan bağlantılı olmadığı belirtildi.

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama
2
1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
3
Kuruluş Osman, Tacettin Noyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Tacettin Noyan tarihteki acımasız Moğol generallerinden
4
Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı
5
MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?
6
27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?
7
Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?