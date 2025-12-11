Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Fatih Ürek hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar ve spekülasyonlar hayranlarını endişelendiriyor. Yaklaşık iki aydır hastanede olan sanatçının son durumu merak konusu.

Öldü mü, yaşıyor mu?

Sosyal medyada hızla yayılan "Fatih Ürek öldü" paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kalbinin durduğu ve müdahale edildiği bilgisi doğru olsa da sanatçının yaşamını yitirdiğine dair teyit edilen bir bilgi yoktur. Aile ve yakın çevresi, asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Son sağlık durumu

Hastane sürecinin başında Fatih Ürek ciddi bir kalp krizi geçirdi. Kalbinin 20 dakika boyunca durduğu ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğü bildirildi. Tedavi süreci o günden beri titizlikle devam ediyor.

Tıbbi kaynaklara göre sanatçının durumu şu an için "stabil fakat kritik". Bu değerlendirme, hayati tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını ve iyileşme için zamana ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Menajer Mert Siliv'den son açıklama

Bilgi kirliliğini önlemek amacıyla menajer Mert Siliv önemli bir açıklama yaptı. Siliv, sevenlerin dualarını beklediklerini belirterek durumu şu sözlerle özetledi:

"Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı."

Hastalık geçmişi

Fatih Ürek, geçmiş yıllarda geçirdiği mide küçültme ameliyatı ve sonrasında yaşadığı ani kilo kaybı ile gündeme gelmişti. Ancak mevcut kalp krizi ve kalbin durmasına dayanan durumun bu geçmişle doğrudan bağlantılı olmadığı belirtildi.

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.