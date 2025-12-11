Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ses kayıtları çözülünce soruşturma yön değiştirdi

Arabesk sanatçısı Güllü (Gül Tut)un Yalova’daki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, TÜBİTAK tarafından deşifre edilen ses kayıtları dosyanın seyrini değiştirdi. Olayla ilgili olarak Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" şüphesiyle tutuklandı.

Olayın özeti ve soruşturmanın evrimi

Güllü (Gül Tut), Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaklaşık 75 gün önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. İlk etapta "elim bir kaza" olarak değerlendirilen olay, toplanan somut deliller ve yeni bulgular ışığında cinayet soruşturmasına dönüştürüldü. Olayla bağlantılı olarak Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

TÜBİTAK’ın deşifre ettiği kayıtların içerdiği iddialar

Güllü’nün evindeki güvenlik kamerası sisteminden alınan ses kayıtları çözümleme için TÜBİTAKa gönderildi. Yapılan analiz ve deşifre sonucunda, kayıtların; Güllü’nün banyodan çıktıktan sonra odaya girdiğini, kızının yüksek sesle müzik açtığını ve ardından dehşet verici sözlerin kaydedildiğini gösterdiği belirtildi.

Deşifre edilen kayıtlarda, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine yönelik olarak "Seni atacağım şimdi seni!" dediği ve hemen ardından bir boğuşma sesi duyulduğu iddia edildi. Kayıtların devamında ise Tuğyan Gülter’in "Hadi görüşürüz bay bay" dediği seslere yer verildiği ifade ediliyor.

Gözaltılar, kaçış iddiası ve yakalama süreci

Polis ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı iddiaları üzerine harekete geçti. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun Yalova’dan İstanbul’a gittiği ve burada kaldıkları tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak, şüphelileri taşıdığı belirtilen araç sürücüsü ve İstanbul’daki ev sahibi ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın yürütülmesi ve savcılık açıklaması

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmada dosya hakkında "hassasiyeti nedeniyle" gizlilik kararı alındığı açıklandı. Başsavcı Öksüz, soruşturmanın titizlikle, "iğneyle kuyu kazar gibi" yürütüldüğünü ve somut delillerle hareket edildiğini ifade etti.

Güllü kimdir?

Güllü sahne adıyla tanınan Gül Tut (51), Roman asıllı Türk arabesk ve fantezi müziği sanatçısıdır.

Olayın yeri ve mevcut soruşturma durumu

Güllü’nün, Yalova’daki evinin balkonundan/penceresinden düştüğü ve bu nedenle şüpheli şekilde hayatını kaybettiği bildirildi. Şüpheli ölüm dosyası, toplanan delillerin ardından cinayet soruşturmasına dönüştü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Not: Haberde yer alan bazı ifadeler soruşturma kapsamında iddia edilen hususlara dayanmaktadır ve resmi makamlarca doğrulanma sürecindedir.