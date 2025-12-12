DOLAR
2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sonuçları, 12 Aralık 2025'te ÖSYM sonuç ekranında yayımlanıyor. Sorgulama adımları ve 2026 ALES tarihleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:16
2025-ALES/3 Sonuçları Açıklanıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Kasım tarihinde 81 ilde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) sonuçları, takvime göre 12 Aralık 2025 tarihinde adayların erişimine sunuluyor.

Sonuçlara Nereden Ulaşılır?

Adaylar sınav puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek; bu nedenle dijital sorgulama zorunludur.

Sonuçların Önemi ve Geçerliliği

Yüksek lisans, doktora başvuruları ve akademik kadro atamalarında belirleyici olan ALES puanlarıyla ilgili ilan, on binlerce aday için yeni tercih ve başvuru dönemini başlatıyor. Adayların aldıkları puanlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM Sınav Sonuç Ekranı ve Sorgulama Adımları

Sonuç ekranında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

1. sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapınız.

2. İlgili sınav dönemini (2025-ALES/3) seçiniz.

3. T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifrenizi eksiksiz giriniz.

4. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinizi ve sıralamanızı görüntüleyiniz.

Adaylar ayrıca, sonuçların doğruluğunu teyit etmek amacıyla ÖSYM’nin Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi'ni kullanabilirler.

Sonuç Açıklama Saati

ÖSYM genellikle sonuç açıklama sistemini sabah saatlerinde aktif hale getiriyor. 2025-ALES/3 sonuçlarının 12 Aralık günü, genellikle sabah 10.00 ile öğle saatleri arasında erişime açılması öngörülüyor. Sonuç belgesinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan standart puanları yer alacak.

2026 ALES Takvimi

Bu sınavdan istediği puanı alamayan veya puanını yükseltmek isteyen adaylar için 2026 takvimi ÖSYM tarafından şu şekilde açıklandı:

ALES/1: 10 Mayıs 2026 (Başvurular: 25 Mart - 2 Nisan)

ALES/2: 26 Temmuz 2026 (Başvurular: 10-18 Haziran)

ALES/3: 29 Kasım 2026 (Başvurular: 7-15 Ekim)

Sonraki Adımlar İçin Öneriler

Adaylara, sonuçlarını öğrendikten sonra üniversitelerin enstitü sayfalarını takip etmeleri ve ilan edilen taban puanlara göre başvurularını şekillendirmeleri önerilmektedir.

