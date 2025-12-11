İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık 2025'te hissedilen sarsıntı

11 Aralık 2025 Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında hissedilen sarsıntı, vatandaşları 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusunu aramaya yöneltti. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı son depremler listesine çevrildi.

Hangi ilçelerden bildirim geldi?

Kent genelinde özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar sabahın erken saatlerinde bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Üsküdar hattından gelen 'yer sarsıldı' paylaşımları panik havası yarattı. Henüz resmi kurumlardan büyük ölçekli bir deprem teyidi açıklanmadı.

AFAD ve Kandilli verileri ve uyarılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi ve çevresindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Yetkililer, yerel zemin hareketleri veya mikro sarsıntıların da hissedilebileceğine dikkat çekerek, bilgi kirliliğine karşı sadece resmi kaynakların takip edilmesini öneriyor.

Son depremler listesine nasıl ulaşılır?

Hissedilen sarsıntının deprem olup olmadığını teyit etmek isteyenler, güncel ve doğru bilgilere şu kaynaklardan ulaşabilir:

AFAD Son Depremler Sayfası: AFAD'ın resmi internet sitesindeki 'Son Depremler' sekmesinden, son 24 saatteki sarsıntıların derinlik, şiddet ve koordinat bilgileri anlık olarak görülebilir.

Kandilli Rasathanesi Sismoloji Merkezi: Kandilli'nin yayımladığı listeler, Türkiye ve çevresindeki en küçük yer hareketlerini bile kayıt altına alarak kamuoyuna sunuyor.