DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.778,78 0,28%
BITCOIN
3.843.842,31 2,36%

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

DSİ 1389 sürekli işçi alımı kura çekimi 2 Mart 2026'da noter huzurunda yapılacak. Kura yeri ve saat DSİ Bölge Müdürlükleri resmi sitelerinden duyurulacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:59
DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

DSİ 1389 Sürekli İşçi Alımı: Kura Tarihi ve Süreç

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayında ilan edilen 1389 sürekli işçi alımına başvurular tamamlandı. Binlerce adayın katıldığı süreçte en kritik aşama olan kura çekimi için resmi takvim açıklandı.

Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Kamu kurumundan yapılan planlamaya göre, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Adayların bu tarihe kadar olan süreci sabırla takip etmeleri gerekiyor.

Süreçte Neler Yapılacak?

Başvuruların sona ermesi ile kura tarihi arasında yaklaşık 3 aylık bir zaman dilimi bulunuyor. Bu süre içinde kurum, başvuruların teknik incelemelerini ve sınıflandırmalarını tamamlayacak.

Kura Yeri ve Saat Bilgisi Nasıl Öğrenilecek?

Kura çekilişinin yer ve saat bilgileri, alımı gerçekleştirecek ilgili DSİ Bölge Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Adayların resmi açıklamaları takip etmesi ve duyurular için bölge müdürlüklerinin web sayfalarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Not: Kura noter huzurunda yapılacak; sonuç ve detay duyuruları resmi kanallardan takip edilmelidir.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCDD İŞKUR 780 İşçi Alımı: Kura 16 Aralık 2025'te
2
DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu
3
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
4
Altın Portakal'da 'Barselo' Gösterimi: Erdem Yener Söyleşide
5
Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı
6
Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı
7
MSB duyurdu! En az ilköğretim mezunu yüksek maaşlı sözleşmeli er alımı başladı! Tıkla başvur

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?