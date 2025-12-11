DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

DSİ 1389 Sürekli İşçi Alımı: Kura Tarihi ve Süreç

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayında ilan edilen 1389 sürekli işçi alımına başvurular tamamlandı. Binlerce adayın katıldığı süreçte en kritik aşama olan kura çekimi için resmi takvim açıklandı.

Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Kamu kurumundan yapılan planlamaya göre, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Adayların bu tarihe kadar olan süreci sabırla takip etmeleri gerekiyor.

Süreçte Neler Yapılacak?

Başvuruların sona ermesi ile kura tarihi arasında yaklaşık 3 aylık bir zaman dilimi bulunuyor. Bu süre içinde kurum, başvuruların teknik incelemelerini ve sınıflandırmalarını tamamlayacak.

Kura Yeri ve Saat Bilgisi Nasıl Öğrenilecek?

Kura çekilişinin yer ve saat bilgileri, alımı gerçekleştirecek ilgili DSİ Bölge Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Adayların resmi açıklamaları takip etmesi ve duyurular için bölge müdürlüklerinin web sayfalarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Not: Kura noter huzurunda yapılacak; sonuç ve detay duyuruları resmi kanallardan takip edilmelidir.